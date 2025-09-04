नई दिल्ली: रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों में शुमार होते हैं. उन्होंने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाया है. इतना ही नहीं उनकी कप्तानी में भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचा है. उनकी कप्तानी की मिसाल कई युवा खिलाड़ी और क्रिकेट जानकार देते हुए नजर आते हैं.
रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं. उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार ट्रॉफी अपने नाम की है. रोहित शर्मा ने 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और इसके बाद 2025 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. अभी रोहित भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हुए नजर आएंगे. वो वर्तमान में वनडे टीम के कप्तान भी हैं.
अब रोहित शर्मा को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिन गेंदबाज राहुल चाहर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने रोहित कैसे कप्तान है उसके बारे में अपने साथ हुई एक घटना के जरिए बताने की कोशिश की है. दरअसल, राहुल चाहर ने मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में रोहित शर्मा की कप्तानी में क्रिकेट खेला है. ऐसे में उन्होंने अपने एक अहम मैच का महत्वपूर्ण वाक्या शेयर किया है, जो रोहित शर्मा से जुड़ा हुआ है.
रोहित शर्मा को लेकर राहुल ने बोली बड़ी बात
राहुल चाहर ने एक निजी चैनल पर बात करते हुए कहा, 'एक घटना है जिसे मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूं. आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ हमारा सेमीफाइनल था. मैंने 2 ओवर में लगभग 30 रन दे दिए थे और मैं सिर झुकाकर चल रहा था. उसी वक्त रोहित शर्मा भैया ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, 'आगे बढ़ो तुम टीम का नेतृत्व कर रहे हो' इससे मुझे काफी ऊर्जा मिली'.
राहुल चाहर की इस बात से साफ पता चलता है कि रोहित शर्मा किस तरह के लीडर हैं. वो अपने खिलाड़ियों को हमेशा आत्मविश्वास से भरा और जोश से भरा हुआ देखना चाहते हैं. वो अपने खिलाड़ियों को कंधे गिराकर चलते हुए देखना नहीं चाहते हैं.
राहुल चाहर का आईपीएल में शानदार प्रदर्शन
राहुल चाहर ने आईपीएल में 80 आईपीएल मैचों की 78 पारियों में कुल 75 विकेट चटकाए हैं. राहुल आईपीएल में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (2017), मुंबई इंडियंस (2018-2021), पंजाब किंग्स (2022-2024) और सनराइजर्स हैदराबाद (2025) के लिए खेल चुके हैं.
टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं राहुल
राहुल चाहर ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 6 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा उन्होंने टीम इंडिया के लिए 1 वनडे मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 3 विकेट भी चटकाए हैं.