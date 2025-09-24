अश्विन की लगी लॉटरी, अब इस टी20 लीग से जुड़ने को तैयार, बनेंगे पहले भारतीय खिलाड़ी
R Ashwin in BBL: हांगकांग सिक्सेस के बाद आर अश्विन अब इस दो बड़े टी20 लीग में खेलने वाले हैं.
Published : September 24, 2025 at 2:52 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 3:26 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वो अपने खेल को लेकर नहीं बल्कि किस टीम से खेलेंगे इस पर चर्चा ज्यादा हो रही है. हाल ही में हांगकांग क्रिकेट ने कंफर्म किया है कि अश्विन हांगकांग सिक्सेस में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे और उस टीम की कप्तानी दिनेश कार्तिक करेंगे.
अश्विन की निकली लॉटरी
अब एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो यूएई की इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT) में भी खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ने इसके लिए लीग की नीलामी में 120,000 अमेरिकी डॉलर (1 करोड़ 64 लाख भारतीय रुपये) के बेस प्राइस के साथ खुद को रजिस्टर कराया है. जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा है.
दूसरी रिपोर्ट ये है कि वो कथित तौर पर आगामी बिग बैश लीग (बीबीएल) के लिए सिडनी थंडर से जुड़ने के लिए तैयार हैं. इस तरह वह ऑस्ट्रेलियाई टी20 टूर्नामेंट में खेलने वाले पहले सबसे ज्यादा लोकप्रिय भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.
क्या अश्विन बीबीएल में खेल पाएंगे?
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के अनुसार, जनवरी की शुरुआत में इंटरनेशनल टी20 लीग के समापन के बाद अश्विन सिडनी थंडर से जुड़ेंगे और डेविड वार्नर और सैम कॉन्स्टास के साथ खेलेंगे. इस महीने की शुरुआत में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने अश्विन से बिग बैश लीग में संभावित रूप से खेलने में उनकी रुचि जानने के लिए संपर्क किया था.
ये भी उल्लेखनीय है कि अश्विन ने इस साल के बीबीएल विदेशी खिलाड़ी ड्राफ्ट के लिए पंजीकरण नहीं कराया था, इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी के लिए स्पेशल छूट देनी होगी, ठीक उसी तरह जैसे मार्टिन गुप्टिल ने 2022 में मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ आखिरी समय में किया था.
अश्विन के विकेट्स
बता दें कि 39 वर्षीय अश्विन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं. जिसकी वजह से वो अब भारत के बाहर कोई भी लीग मैच खेल सकते हैं. पिछले साल दिसंबर में, अश्विन ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में ड्रॉ हुए ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. उन्होंने 287 मैचों में कुल 765 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं.