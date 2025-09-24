ETV Bharat / sports

अश्विन की लगी लॉटरी, अब इस टी20 लीग से जुड़ने को तैयार, बनेंगे पहले भारतीय खिलाड़ी

आर अश्विन ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 24, 2025 at 2:52 PM IST | Updated : September 24, 2025 at 3:26 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वो अपने खेल को लेकर नहीं बल्कि किस टीम से खेलेंगे इस पर चर्चा ज्यादा हो रही है. हाल ही में हांगकांग क्रिकेट ने कंफर्म किया है कि अश्विन हांगकांग सिक्सेस में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे और उस टीम की कप्तानी दिनेश कार्तिक करेंगे. अश्विन की निकली लॉटरी

अब एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो यूएई की इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT) में भी खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ने इसके लिए लीग की नीलामी में 120,000 अमेरिकी डॉलर (1 करोड़ 64 लाख भारतीय रुपये) के बेस प्राइस के साथ खुद को रजिस्टर कराया है. जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा है. दूसरी रिपोर्ट ये है कि वो कथित तौर पर आगामी बिग बैश लीग (बीबीएल) के लिए सिडनी थंडर से जुड़ने के लिए तैयार हैं. इस तरह वह ऑस्ट्रेलियाई टी20 टूर्नामेंट में खेलने वाले पहले सबसे ज्यादा लोकप्रिय भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

