आर अश्विन टीम इंडिया की जर्सी पहनने को तैयार, इस बड़े टूर्नामेंट से करेंगे मैदान में वापसी

आर अश्विन का स्वागत इसकी पुष्टि क्रिकेट हांगकांग ने अपने आधिकारिक चैनलों पर की है. हांगकांग क्रिकेट ने अपने बयान में कहा, 'हमें हांगकांग सिक्सेस 2025 में आर अश्विन का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है. टीम इंडिया में उनकी उपस्थिति इस टूर्नामेंट को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाती है, जिससे इस युग के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों और कलाकारों में से एक हांगकांग में आ रहा है.' हांगकांग क्रिकेट की अध्यक्ष बुर्जी श्रॉफ ने कहा, 'सिक्सेस नवाचार, मनोरंजन और विश्व स्तरीय प्रतिभा का प्रतीक है, और अश्विन इन सभी गुणों का प्रतीक हैं. हमें विश्वास है कि प्रशंसकों को क्रिकेट का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा.'

हैदराबाद: पिछले साल दिसंबर में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के बीच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले अश्विन क्रिकेट में वापसी करने को तैयार है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में आईपीएल से भी संन्यास ले लिया था. उसके बाद सो वो कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेले हैं. लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि 38 वर्षीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हांगकांग सिक्सेस 2025 में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे.

यह हमारे लिए एक अच्छी चुनौती होगी

अश्विन ने एक बयान में कहा, 'हम सभी ने बचपन में टेलीविजन पर हांगकांग सिक्सेज देखा है और यह हमेशा से एक ऐसा प्रारूप रहा है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहता था. इस प्रारूप के लिए एक अलग रणनीति की आवश्यकता है और यह बेहद रोमांचक साबित होगा, जिसे मैं अपने पूर्व साथियों के साथ खेलने के लिए उत्सुक हूं. मैं विपक्षी टीमों के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी उत्साहित हूं; यह हमारे लिए एक अच्छी चुनौती होगी.'

हांगकांग सिक्सेस का गत विजेता

बता दें कि ये रोमांचक टूर्नामेंट सात साल के अंतराल के बाद 2024 में दोबारा शुरू हुआ. 2025 में ये टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर को हांगकांग के कॉव्लून क्रिकेट क्लब में आयोजित होगा. पिछल साल इस टूर्नामेंट की विजेता टीम श्रीलंका थी, जिसने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था.

अश्विन का क्रिकेट करियर

अश्विन ने 221 आईपीएल मैचों में 187 विकेट लिए, जिससे वह 7.2 की इकॉनमी रेट के साथ टूर्नामेंट के इतिहास में पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 537 टेस्ट विकेट भी लिए हैं, जो भारतीय गेंदबाजों में अनिल कुंबले के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके करियर में 156 वनडे और 72 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट भी शामिल हैं. अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में आठ बार 10 विकेट लिए और छह शतक बनाए.