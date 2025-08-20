नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के लिए 19 अगस्त को भारतीय क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय दल का ऐलान कर दिया गया. इस टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को दी गई, जबकि शुभमन गिल को लाकर उपकप्तान बना दिया गया. इसके साथ ही अक्षर पटेल से उपकप्तानी छीन ली गई. वो पिछली सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान थे.

इस सब के बीच 2 ऐसे खिलाड़ियों के नाम भी सामने आए जिनके एशिया कप की टीम में शामिल होने की उम्मीद सभी क्रिकेट के जानकार लगा रहे थे. लेकिन उन्हें भी अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने स्क्वाड में शामिल नहीं किया. अब इन 2 नामों पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर ने दुख जताया है.

ये क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के टीम में न होने पर दुख जताया है. उन्होंने इस दोनों खिलाड़ियों को टीम में शामिल न किए जाने को इनके साथ अन्याय बताया है.

अय्यर और यशस्वी के टीम में न होने से दुखी हुए अश्विन

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि, 'मैं शुभमन गिल के लिए खुश हूं लेकिन श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के लिए बेहद दुखी हूं. ये उनके साथ अन्याय है. श्रेयस ने शॉर्ट बॉल की समस्या पर काबू पा लिया, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उन्होंने केकेआर के लिए आईपीएल जीता. उन्होंने 2014 के बाद पंजाब को फाइनल में पहुंचाया. वह आईपीएल में रबाडा और बुमराह जैसे गेंदबाजों को आसानी से हिट कर रहे थे. यह बेहद अन्याय है'.

रिजर्व खिलाड़ियों में भी नहीं मिला श्रेयस को मौका

आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने 20 खिलाड़ियों की सूची में भी नहीं रखा है, जबकि यशस्वी जायसवाल को 5 रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है. ऐसे में उनके पास मौका होगा कि अगर टूर्नामेंट में कोई सलामी बल्लेबाज उपलब्ध न हो तो वो एशिया कप की टीम में मौका पा सकें लेकिन अय्यर के पास ये मौका भी नहीं होगा क्योंकि वो रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट से भी बाहर हैं.

श्रेयस अय्यर ने इस साल खेले गए आईपीएल 2025 में 604 रन बनाए थे. वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 मैचों में 8 अर्धशतकों के साथ 1104 रन बना चुके हैं. इसके साथ ही टेस्ट और वनडे में भी उनके कमाल के आंकड़े हैं.