पेरिस: पेरिस में खेले जा रहे बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत शानदार खेल का प्रदर्शन जारी रखे हुए है. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट में दुनिया की दूसरे नंबर की चीनी खिलाड़ी वांग झीयी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. इसके अलावा मिश्रित युगल में, तनिषा क्रैस्टो और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी ने बड़ा उलटफेर करते हुए क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है.
पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन
लगभग 48 मिनट तक चले मैच में पीवी सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को सीधे गेमों में 21-19, 21-15 से हराकर कैलेंडर के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. सिंधु, जिन्होंने पहले गेम में बुल्गारिया की कालोयाना नलबांटोवा और दूसरे में मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना को हराया था, शुक्रवार को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंडोनेशियाई शटलर पुत्री कुसुमा वर्दानी से भिड़ेंगी. इनसे सिंधु का सामना चार बार हुआ है जिसमें उन्होंने दो बार जीत हासिल की है.
इस मैच की बात करें तो, पांच बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सिंधू ने शानदार शुरुआत की और पहले मिड-गेम ब्रेक तक 11-6 की बढ़त के साथ पहुंचीं. हालांकि, चीनी खिलाड़ी ने वापसी की और 19-17 से मामूली बढ़त हासिल कर ली, लेकिन सिंधु ने अपनी दृढ़ता का परिचय देते हुए लगातार चार अंक हासिल कर गेम 21-19 से अपने नाम कर लिया.
Pusarla V. Sindhu 🇮🇳 faces up to No.2 seed Wang Zhi Yi 🇨🇳. #BWFWorldChampionships #Paris2025 pic.twitter.com/8Vmqvglun8— BWF (@bwfmedia) August 28, 2025
दूसरे गेम में, सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को अपनी शुरुआती बढ़त छीनने नहीं दी और ब्रेक तक उनका स्कोर 11-6 ही रहा. दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी ने लगातार चार अंक हासिल किए, जिसके बाद सिंधु ने भी यही कमाल करते हुए अपनी बढ़त 15-11 कर ली. भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम में 21-15 से जीत हासिल कर मैच का अंत सुनिश्चित किया.
मिश्रित युगल में भारतीय जोड़ी ने किया कमाल
दूसरी ओर मिश्रित युगल में, तनिषा क्रैस्टो और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी ने हांगकांग, चीन की पांचवीं वरीयता प्राप्त तांग चुन मान और त्से यिंग सुएट को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है. पहला गेम 19-21 से हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी की और 21-12, 21-15 से लगातार दो गेम जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया.
A lovely start to the day in Paris!— BAI Media (@BAI_Media) August 28, 2025
📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/8uKIAnpLwk
ध्रुव-तनिषा ने दूसरे गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार आठ अंक हासिल कर 11-3 की बढ़त बना ली. भारतीयों ने इसी लय को जारी रखते हुए आसानी से 21-12 से गेम जीत लिया. अंतिम गेम में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन भारतीय जोड़ी ने अंतिम क्षणों में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर 21-15 से गेम अपने नाम कर लिया.
ध्रुव-तनिषा की जोड़ी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बनने से बस एक जीत दूर है. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उनका सामना शुक्रवार को मलेशिया के चेन तांग जी और तोह ई वेई से होगा.