पीवी सिंधु हांगकांग ओपन के पहले दौर में हारकर टूर्नामेंट से हूईं बाहर, पुरुषों का शानदार प्रदर्शन
Hong Kong Open 2025: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है.
Published : September 10, 2025 at 7:22 PM IST
हैदराबाद: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु हांगकांग ओपन सुपर 500 के पहले दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर गईं. उन्हें डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से तीन गेम में 21-15, 16-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा.
यूरोपीय चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता क्रिस्टोफरसन के खिलाफ सिंधु की यह छह मुकाबलों में पहली हार थी और इस साल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में उनकी छठी पहले दौर की हार थी.
सिंधु ने दमदार शुरुआत की और पहला गेम 21-15 से अपने नाम कर लिया. लेकिन क्रिस्टोफरसन ने दूसरे गेम में वापसी की और 16-21 से दूसरा गेम अपने नाम कर लिया. लेकिन निर्णायक और तीसरा गेम एक रोमांचक मुकाबले में बदल गया और स्कोर 19-19 पर पहुंच गया, लेकिन डेनमार्क की खिलाड़ी ने संयम बनाए रखते हुए सिंधु पर अपनी पहली जीत दर्ज करने में कामयाब रही.
पीवी सिंधू के अलावा अनुपमा उपाध्याय भी महिला एकल वर्ग में चौथी वरीयता प्राप्त जापान की तोमोका मियाजाकी से 17-21, 22-20, 14-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं.
#HongKongOpenSuper500— Vinayakk (@vinayakkm) September 10, 2025
PV Sindhu loses against Denmark's Line Chirstophersen for the first time in six meetings. 21-15 16-21 19-21.
The Dane fights back from a game down to win in three. Sindhu did well to take the lead in Game 3 from 11-15 down but couldn't convert.
🎥 BWF pic.twitter.com/IAdbcfJLjs
भारतीय पुरुषों का शानदार प्रदर्शन
वहीं भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ियों ने हांगकांग में शुरुआती दौर में सफलता हासिल की. एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन दूसरे दौर में पहुंच गए, जहां प्रणय ने चीन के लू गुआंग ज़ू को हराया और सेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल की. किरण जॉर्ज और आयुष शेट्टी भी आगे बढ़े और अंतिम-16 में अपनी जगह पक्की की.
लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे के ओलंपियन वांग त्ज़ु-वेई को एक घंटे 13 मिनट तक चले मैच में 22-20, 16-21, 21-15 से हराया. अगले दौर में उनका सामना अपने ही देश के एच. एस. प्रणय से होगा. दुनिया के 34वें नंबर के खिलाड़ी प्रणय ने चीन के लू गुआंग ज़ू को केवल 44 मिनट में 21-17, 21-14 से हराकर उलटफेर किया.
किरण जॉर्ज ने सिंगापुर की जेसन तेह को सीधे गेम में 21-16, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया. आयुष शेट्टी ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चीनी ताइपे की सु ली-यांग को 15-21, 21-19, 21-13 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया.
महिला युगल में
पंर्णा बहनें - रुतपर्णा और श्वेतपर्णा - हांगकांग की ओई की वैनेसा पैंग और सुम याउ वोंग से 17-21, 9-21 से हारकर बाहर हो गईं. जबकि ध्रुव कपिल और तनिषा क्रैस्टो की मिश्रित युगल जोड़ी भी चीनी ताइपे की चेन चेंग कुआन और ह्सू यिन-हुई से 16-21, 11-21 से हारकर जल्दी ही बाहर हो गई.