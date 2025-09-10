ETV Bharat / sports

पीवी सिंधु हांगकांग ओपन के पहले दौर में हारकर टूर्नामेंट से हूईं बाहर, पुरुषों का शानदार प्रदर्शन

Hong Kong Open 2025: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है.

पीवी सिंधु
पीवी सिंधु (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु हांगकांग ओपन सुपर 500 के पहले दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर गईं. उन्हें डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से तीन गेम में 21-15, 16-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा.

यूरोपीय चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता क्रिस्टोफरसन के खिलाफ सिंधु की यह छह मुकाबलों में पहली हार थी और इस साल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में उनकी छठी पहले दौर की हार थी.

सिंधु ने दमदार शुरुआत की और पहला गेम 21-15 से अपने नाम कर लिया. लेकिन क्रिस्टोफरसन ने दूसरे गेम में वापसी की और 16-21 से दूसरा गेम अपने नाम कर लिया. लेकिन निर्णायक और तीसरा गेम एक रोमांचक मुकाबले में बदल गया और स्कोर 19-19 पर पहुंच गया, लेकिन डेनमार्क की खिलाड़ी ने संयम बनाए रखते हुए सिंधु पर अपनी पहली जीत दर्ज करने में कामयाब रही.

पीवी सिंधू के अलावा अनुपमा उपाध्याय भी महिला एकल वर्ग में चौथी वरीयता प्राप्त जापान की तोमोका मियाजाकी से 17-21, 22-20, 14-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं.

भारतीय पुरुषों का शानदार प्रदर्शन
वहीं भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ियों ने हांगकांग में शुरुआती दौर में सफलता हासिल की. ​​एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन दूसरे दौर में पहुंच गए, जहां प्रणय ने चीन के लू गुआंग ज़ू को हराया और सेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल की. ​​किरण जॉर्ज और आयुष शेट्टी भी आगे बढ़े और अंतिम-16 में अपनी जगह पक्की की.

लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे के ओलंपियन वांग त्ज़ु-वेई को एक घंटे 13 मिनट तक चले मैच में 22-20, 16-21, 21-15 से हराया. अगले दौर में उनका सामना अपने ही देश के एच. एस. प्रणय से होगा. दुनिया के 34वें नंबर के खिलाड़ी प्रणय ने चीन के लू गुआंग ज़ू को केवल 44 मिनट में 21-17, 21-14 से हराकर उलटफेर किया.

किरण जॉर्ज ने सिंगापुर की जेसन तेह को सीधे गेम में 21-16, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया. आयुष शेट्टी ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चीनी ताइपे की सु ली-यांग को 15-21, 21-19, 21-13 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया.

महिला युगल में
पंर्णा बहनें - रुतपर्णा और श्वेतपर्णा - हांगकांग की ओई की वैनेसा पैंग और सुम याउ वोंग से 17-21, 9-21 से हारकर बाहर हो गईं. जबकि ध्रुव कपिल और तनिषा क्रैस्टो की मिश्रित युगल जोड़ी भी चीनी ताइपे की चेन चेंग कुआन और ह्सू यिन-हुई से 16-21, 11-21 से हारकर जल्दी ही बाहर हो गई.

ये भी पढ़ें

17 साल बाद भारत वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की करेगा मेजबानी, इस शहर में दिखेगा विदेशी खिलाड़ियों का जलवा

पीवी सिंधु का खराब प्रदर्शन जारी, एशियाई चैंपियनशिप से भी हुईं बाहर, टूर्नामेंट में भारत का सिंगल अभियान समाप्त

For All Latest Updates

TAGGED:

PV SINDHU IN HONG KONG OPENPV SINDHU NEWSहांगकांग ओपन 2025पीवी सिंधु न्यूजHONG KONG OPEN 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.