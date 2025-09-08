ETV Bharat / sports

मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया, मैं रोया भी! क्रिस गेल ने पंजाब किंग्स को लेकर किया बड़ा खुलासा

Chris Gayle on Punjab Kings: यूनिवर्स बॉस 'क्रिस गेल' ने आईपीएल से जल्दी संन्यास लेने की वजह बता कर सबको हैरान कर दिया है.

क्रिस गेल
क्रिस गेल (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2025 at 2:13 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने 2009 से इंडियन प्रीमियर लीग में कदम रखा. तबसे उन्होंने तीन फ्रैंचाइजी-केकेआर, आरसीबी और पंजाब किंग्स के लिए कुल 142 मैच खेले. गेल ने अपने आखिरी चार सीजन 2018 से 2021 तक पंजाब किंग्स के लिए खेला.

संघर्ष करना पड़ा
लेकिन 2019 सीजन में अच्छा प्रदर्शन (490 रन) करने के बाद भी गेल को 2020 और 2021 में पंजाब की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. इस दौरान उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला. 2020 में उन्होंने केवल 7 मैच खेले जबकि 2021 में 10 मैच खेलने का मौका मिला. जिसमें उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने अपने आखिरी सीजन में 21 की औसत से कुल 193 रन बनाए. जबकि 2020 में, उन्होंने सिर्फ सात मैच खेले और 288 रन बनाए.

यूनिवर्स बॉस 'क्रिस गेल'
यूनिवर्स बॉस 'क्रिस गेल' (IANS PHOTO)

आईपीएल से बाहर होने का फैसला
अपने खराब प्रदर्शन और टीम में सम्मान न मिलने की वजह से क्रिस गेल ने आईपीएल 2022 से बाहर होने का फैसला किया. लेकिन सालों बाद, उन्होंने फ्रैंचाइजी पर उनका अनादर करने का आरोप लगाया है. टी20 क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में से एक क्रिस गेल ने खुलासा किया है कि उन्होंने सम्मान की कमी के कारण आईपीएल 2022 से बाहर होने का फैसला किया था. उन्होंने कहा कि पंजाब किंग्स में मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया.

क्रिस गेल ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा
'पंजाब के साथ मेरा आईपीएल समय से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि टीम में मेरा अनादर किया गया. मुझे लगा कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद- जिसने लीग के लिए इतना कुछ किया और टीम को मूल्यवान बनाया, उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया.'

गेल ने पंजाब किंग्स के लिए चार सीजन खेले
गेल ने पंजाब किंग्स के लिए चार सीजन खेले (IANS PHOTO)

गेल ने आगे कहा कि उन्होंने मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया. जिंदगी में पहली बार, मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, पंजाब के कोच अनिल कुंबले से फोन पर बात करते हुए मैं रो पड़ा क्योंकि मैं बहुत आहत था. मैं उनसे और फ्रैंचाइजी के संचालन के तरीके से निराश था. उसके बाद टीम के कप्तान केएल राहुल ने मुझे फोन करके कहा, 'क्रिस, रुको, तुम अगला मैच खेलोगे.' लेकिन मैंने बस इतना कहा, 'मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं', और अपना बैग पैक करके बाहर चला गया.'

क्रिस गेल ने 2009 से इंडियन प्रीमियर लीग में कदम रखा
क्रिस गेल ने 2009 से इंडियन प्रीमियर लीग में कदम रखा (IANS PHOTO)

आईपीएल में गेल
यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के लिए खेला. जहां उन्होंने 142 आईपीएल मैचों में 4,965 रन बनाए हैं. जिनमें छह शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं. आईपीएल इतिहास में गेल के नाम सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (175) का रिकॉर्ड भी है, जो उन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था.

पंजाब किंग्स के लिए क्रिस गेल का रिकॉर्ड
गेल ने पंजाब किंग्स के लिए चार सीजन खेले और 41 मैचों में 36.18 की औसत से 1,339 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. वह वर्तमान में फ्रेंचाइजी के छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.

