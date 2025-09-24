ETV Bharat / sports

जानिए मैदान पर खिलाड़ियों ने कब-कब किए भड़काऊ इशारे, भारत-पाकिस्तान मैच में रऊफ और फरहान ने लांघी सीमा

एशिया कप 2025 में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में दोनों पक्षों के खिलाड़ियों के बीच उत्तेजक हरकतें देखने को मिलीं.

साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ
साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : दुबई में 21 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में आमने-सामने हुए, तो दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए तनाव चरम पर था. 22 अप्रैल को पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ गए और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई. इसके प्रभाव विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और खेल भी इससे अछूते नहीं हैं.

इन दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच एशिया कप सुपर 4 मैच में भी यही प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली. पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के कुछ हाव-भावों ने हंगामा खड़ा कर दिया. रऊफ को एक विमान दुर्घटना की ओर इशारा करते हुए देखा गया, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था. पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने संघर्ष के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था.

हेनरी ओलोंगा
हेनरी ओलोंगा (Getty images)

इसके अलावा फरहान ने गल फयरिंग यानी गोलीबारी का जश्न भी मनाया, जो आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा का संकेत था. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब खिलाड़ियों ने मैदान पर भड़काऊ राजनीतिक इशारे किए हों. ऐसे कई और उदाहरण भी सामने आए हैं.

हेनरी ओलोंगा और एंडी फ्लावर
दक्षिण अफ्रीका में 2003 के क्रिकेट विश्व कप के दौरान जिम्बाब्वे के इन दोनों क्रिकेटरों ने अपने देश में लोकतंत्र की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए काली पट्टियां पहनी थीं. उनके इस कदम के बाद दोनों खिलाड़ियों की कड़ी जांच हुई और उन्हें देश से निर्वासित होना पड़ा. दोनों में से किसी ने भी जिम्बाब्वे के लिए फिर कभी नहीं खेला.

हेनरी ओलोंगा
हेनरी ओलोंगा (Getty images)

टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस (1968)
मेक्सिको में आयोजित ओलंपिक में अश्वेत (काला) अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने पोडियम पर मौन विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने 200 मीटर में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने के बाद यह विरोध प्रदर्शन किया. गरीबी को उजागर करने के लिए एथलीट सबसे पहले बिना जूतों के स्टेडियम में दाखिल हुए. उन्होंने अमेरिका में जारी नस्लीय असमानता के खिलाफ 'ब्लैक पावर' सलामी में काले दस्ताने पहने सैल्यूट किया.

काले दस्ताने पहने सैल्यूट
काले दस्ताने पहने सैल्यूट (Getty images)

मॉस्को ओलंपिक (1980) के दौरान पोलिश पोल वॉल्टर ने भीड़ को इशारा किया
अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा खेलों के बहिष्कार का आह्वान करने के बाद मॉस्को में 1980 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक विवादों में घिर गए थे. हालांकि, यह एकमात्र ऐसा मामला नहीं था जब 1980 के दशक में राजनीति ने प्रवेश किया. पोलिश पोल वॉल्टर व्लादिस्लाव कोजाकिविज ने अपनी विश्व रिकॉर्ड छलांग का जश्न ब्रास डी'ऑनर (ब्रास डी'ऑनर) के इशारे से मनाया, जिसे कई लोगों ने सोवियत भीड़ के प्रति प्रतिशोध माना.

पोलिश पोल वॉल्टर ने भीड़ को इशारा किया
पोलिश पोल वॉल्टर ने भीड़ को इशारा किया (Getty images)
ये खबर भी पढ़ें : पाकिस्तानी प्लेयर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को इस भारतीय ने दिखाई औकात, गन सेलिब्रेशन पर दिया मुंहतोड़ जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAKHARIS RAUF JET CRASH GESTURESAHIBZADA FARHAN GUN CELEBRATIONASIA CUP 2025PROVOCATIVE GESTURES ON SPORTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.