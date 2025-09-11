ETV Bharat / sports

1 साल बाद जयपुर में प्रो कबड्डी लीग की वापसी, पिंक पैंथर्स के कोच बोले-लोकल सपोर्ट से बढ़ेगा मनोबल

सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुक्रवार को पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच कबड्डी मैच ​खेला जाएगा.

Coach faces the media
मीडिया से रूबरू होते कोच (ETV Bharat Jaipur)
Published : September 11, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
जयपुर: 12 सितंबर से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग के आगे के मुकाबले खेले जाएंगे. शुक्रवार को पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इससे पहले जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पिंक पैंथर्स के कोच नरेंद्र रेडू ने कहा कि लंबे समय बाद हम जयपुर में वापसी कर रहे हैं. सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में हमें जयपुर वासियों का लोकल स्पोर्ट्स मिलेगा. इससे टीम का मनोबल बढ़ेगा.

वहीं पिंक पैंथर्स के कप्तान नितिन रावल ने कहा कि पूरे जोश और अच्छी प्लानिंग के साथ हमारी टीम मैदान में उतरेगी. जयपुर में 12 से 27 सितंबर तक मैच खेले जाएंगे. जयपुर पिंक पैंथर्स का पहला मैच 12 सितंबर को बेंगलुरु बुल्स से होगा. 16 दिनों में लीग में हिस्सा ले रही कुल 12 टीमें 24 मैच खेलेगी.

प्रो कबड्डी लीग में मुकाबले को तैयार जयपुर-बेंगलुरु की टीमें (ETV Bharat Jaipur)

कड़ी टक्कर देंगे: वहीं बेंगलुरु बुल्स के कोच बीसी रमेश ने कहा कि जयपुर आकर काफी अच्छा लग रहा है. निश्चित तौर पर पैंथर्स को जयपुर का लोकल सपोर्ट मिलेगा. इससे टीम का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है और हमारी प्रतिद्वंदी टीम को कड़ी टक्कर देंगे. बेंगलुरु बुल्स के कप्तान योगेश दहिया का कहना है कि हमारी प्रतिद्वंदी टीम के लिए हमने एक प्लानिंग तैयार कर रखी है, जो आपको मुकाबले में देखने को मिलेगी.

Pro Kabaddi League trophy
प्रो कबड्डी लीग की ट्रॉफी (ETV Bharat Jaipur)

लीग में राजस्थान के आठ खिलाड़ी: सीजन 12 में राजस्थान के 8 खिलाड़ी अलग-अलग टीमों से खेल रहे हैं. इनमें एकमात्र करोड़पति खिलाड़ी सचिन तंवर हैं, जिन्हें नीलामी में पुणेरी पलटन ने खरीदा था. भगवान सिंह तेलुगु टाइटंस, महिपाल बेंगलुरु बुल्स, लोकेश यू मुम्बा, मंजीत बंगाल वॉरियर्स, गंगाराम यूपी योद्धाज, नितिन पिंक पैंथर्स और रोहित बेनीवाल तमिल थलाइवास टीम में शामिल हैं.

जयपुर में मैचों का कार्यक्रम:

  1. 12 सितम्बरः पिंक पैंथर्स vs बेंगलुरु बुल्स, तमिल थलाइवास vs बंगाल वॉरियर्स
  2. 13 सितम्बरः यूपी योद्धाज vs पिंक पैंथर्स, पुनेरी पलटन vs तेलुगु टाइटंस
  3. 15 सितम्बरः गुजरात जायंट्स vs हरियाणा स्टीलर्स, बेंगलुरु बुल्स vs तेलुगु टाइटंस
  4. 16 सितम्बरः यूपी युद्धाज vs बंगाल वॉरियर्स, तमिल थलाइवास vs बेंगलुरु बुल्स
  5. 17 सितम्बरः तेलुगु टाइटंस vs दिल्ली दबंग, हरियाणा स्टीलर्स vs पटना पाइरेट्स
  6. 18 सितम्बरः पिंक पैंथर्स vs बंगाल वॉरियर्स, यू मुम्बा vs पुनेरी पलटन
  7. 19 सितम्बरः पुनेरी पलटन vs हरियाणा स्टीलर्स, तमिल थलाइवास vs तेलुगु टाइटंस
  8. 20 सितम्बरः पटना पाइरेट्स vs दिल्ली दबंग, हरियाणा स्टीलर्स vs तमिल थलाइवास
  9. 22 सितम्बरः गुजरात जायंट्स vs बेंगलुरु बुल्स, तमिल थलाइवास vs यूपी योद्धाज
  10. 23 सितम्बरः गुजरात जायंट्स vs तेलुगु टाइटंस, पिंक पैंथर्स vs यू मुम्बा
  11. 25 सितम्बरः बेंगलुरु बुल्स vs यूपी योद्धा, दबंग दिल्ली vs यू मुम्बा
  12. 27 सितम्बरः पटना पाइरेट्स vs बंगाल वॉरियर्स

