हौसले की कबड्डी: जिस बिजली से गंवाया हाथ, मैदान पर उस जैसी तेजी बनाती इन्हें खास, जानिए दिव्यांग खिलाड़ियों का जज्बा

Kabaddi match at SMS Stadium
एसएमएस स्टेडियम में कबड्डी मैच (ETV Bharat Jaipur)
September 24, 2025

जयपुर: राजधानी के सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग 2025 में बुधवार को अनूठा मुकाबला देखने को मिला. इसमें देशभर से आए दिव्यांग कबड्डी खिलाड़ियों ने भाग लिया. यह मुकाबला पैरा वॉरियर्स और पैरा धाकड़ के बीच हुआ. इसमें पैरा धाकड़ विजयी रहे. इस मुकाबले की खासियत रही कि देशभर के अलग-अलग राज्यों से आए डिसेबल्ड खिलाड़ियों ने भाग लिया. आम खिलाड़ी की तरह कबड्डी के मैदान पर असाधारण फुर्ती दिखाई.

आयोजकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को मुख्यधारा के खेलों से जोड़ना और मंच मुहैया कराना है, ताकि उनकी प्रतिभा सामने आ सके. ऐसे टूर्नामेंट से दिव्यांग खिलाड़ियों को आत्मविश्वास मिलता है. वे खेलों को कॅरियर के रूप में अपनाने को प्रेरित होते हैं.

दिव्यांग खिलाड़ियों का जज्बा (ETV Bharat Jaipur)

हादसे में गंवाया हाथ: इस मुकाबले में उतरे उदयपुर के मनीष सिंह चौहान ने बताया कि स्कूल समय से कबड्डी खेलने का शौक था, लेकिन जब दसवीं में थे तो 11 हजार केवी बिजली की लाइन की चपेट में आने से अपना हाथ गंवा बैठे. मनीष हादसे के कारण लंबे समय तक तनाव में रहे. यहां तक कि परिजनों और घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि अब यह बोझ बन गया, लेकिन 'मैंने इसे चैलेंज की तरह लिया. फिर से कबड्डी के मैदान में उतरा'. मनीष उदयपुर की कबड्डी टीम के कप्तान रह चुके हैं. राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग ले चुके हैं. इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग का शौक भी था. दो बार मिस्टर राजस्थान रहे. उन्होंने कहा कि प्रो कबड्डी में मैदान पर उतरकर काफी अच्छा लगा.

Unique match in Pro Kabaddi League
प्रो कबड्डी लीग में अनूठा मुकाबला (ETV Bharat Jaipur)

कुश्ती में खोया हाथ: कबड्डी लीग में भाग लेने हिमाचल से आए आर्यन परमार का कहना है कि प्रो कबड्डी लीग का हिस्सा बनने का सपना था, जो आज पूरा हो गया. हम चाहते हैं कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी ऐसी लीग हो तो दमखम दिखा सकें. आर्यन का इस मैदान तक का सफर काफी मुश्किल रहा. उन्होंने बताया कि दूसरी कक्षा में पढ़ाई के समय कुश्ती के दौरान हाथ फ्रैक्चर हो गया. डॉक्टर ने कसकर प्लास्टर बांधा, जिससे एक हाथ का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया. इससे एक हाथ बेकार हो गया. आर्यन ने चौथी क्लास से कबड्डी खेलना शुरू किया, लेकिन स्कूल टीम में नहीं चुना गया. स्कूल वालों ने कहा कि तुम कबड्डी नहीं खेल सकते, लेकिन 'मैंने हार नहीं मानी'. आर्यन अभी तक चार नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं.

View of Para Warriors and Para Dhaakad match
पैरा वॉरियर्स और पैरा धाकड़ मैच का नजारा (ETV Bharat Jaipur)

