पृथ्वी शॉ की बीच मैदान पर हुई मुशीर खान से लड़ाई, मुंबई के खिलाफ शतक लगाने के बाद खोया आपा

पृथ्वी शॉ ने अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए शतक लगाया है, लेकिन मुशीर खान से उनकी लड़ाई हो गई.

Prithvi Shaw
पृथ्वी शॉ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2025 at 8:48 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : कम उम्र में नाम कमाने वाले और फिर अंधेरे में गुम हो जाने वाले भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने एक बड़ा कमाल कर दिया है. शॉ ने घरेलू क्रिकेट के अपनी पुरानी टीम के खिलाफ शतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. पृथ्वी मुंबई छोड़कर घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र से खेल रहे हैं. वह अपनी नई टीम के साथ बुची बाबू टूर्नामेंट खेल चुके हैं.

बुची बाबू टूर्नामेंट में सफलता हासिल करने के बाद अब उनकी नजर रणजी ट्रॉफी पर है. पृथ्वी ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी अभ्यास मैच में अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ शानदार शतक जड़ा है. हालांकि, आउट होने के बाद वापसी करते समय उनकी अपने पूर्व साथी मुशीर खान से बहस हो गई, जो चर्चाओं का केंद्र बन गई.

पृथ्वी ने मुंबई के खिलाफ लगाया शतक
देश के लिए पांच टेस्ट मैच खेल चुके इस क्रिकेटर ने महाराष्ट्र के लिए अपने डेब्यू मैच में बुची बाबू टूर्नामेंट में शतक जड़ा था. इसके बाद में उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला था. 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी से पहले 25 वर्षीय पृथ्वी की बल्लेबाजी अभ्यास मैचों में भी सफल रहे हैं. सलामी बल्लेबाज ने पुणे में तीन दिवसीय अभ्यास मैच में 220 गेंदों पर 181 रनों की शानदार पारी खेली. पृथ्वी ने आज 144 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया.

देश के लिए अपने पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले इस सलामी बल्लेबाज ने आज अर्शिन कुलकर्णी के साथ 305 रनों की साझेदारी की. रणजी ट्रॉफी से पहले शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे और तनुश कोटियन जैसे गेंदबाजों से सजी गेंदबाजी लाइन-अप के खिलाफ रन बनाए हैं.

ये राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के लिए एक कड़ा संदेश है. सबसे खास बात यह है कि पृथ्वी की यह धमाकेदार पारी उनकी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ आई. उन्होंने 21 चौके और तीन छक्के लगाए. पृथ्वी के सलामी जोड़ीदार अर्शिन ने 140 गेंदों पर 186 रनों की तूफानी पारी खेली.

पृथ्वी और मुशीर में हुई कहासुनी
हालांकि, मैच से लौटते समय पृथ्वी की टीम के साथी मुशीर खान से बहस हो गई. वह अपना बल्ला उठाकर सरफराज खान के भाई की ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए. मुशीर की गेंद पर स्वीप करने की कोशिश में पृथ्वी डीप फाइन लेग पर कैच आउट हो गए. तभी मुशीर ने उनसे कुछ कहा और मुंबई का यह पूर्व क्रिकेटर भाग गया. दोनों के बीच हो रही बहस को रोकने के लिए उनके साथी खिलाड़ी भी आगे आए. आखिरकार, अंपायर के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई.

पता नहीं यह घटना पृथ्वी की पुरानी टीम के प्रति नफरत की वजह से हुई या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने नई शुरुआत करने के लिए टीम बदली. क्योंकि मुंबई के लिए उनका सफर बिल्कुल भी सुखद नहीं रहा. दो बार की चैंपियन महाराष्ट्र अपने रणजी ट्रॉफी अभियान की शुरुआत केरल के खिलाफ करेगी.

