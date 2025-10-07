ETV Bharat / sports

पृथ्वी शॉ की बीच मैदान पर हुई मुशीर खान से लड़ाई, मुंबई के खिलाफ शतक लगाने के बाद खोया आपा

हैदराबाद : कम उम्र में नाम कमाने वाले और फिर अंधेरे में गुम हो जाने वाले भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने एक बड़ा कमाल कर दिया है. शॉ ने घरेलू क्रिकेट के अपनी पुरानी टीम के खिलाफ शतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. पृथ्वी मुंबई छोड़कर घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र से खेल रहे हैं. वह अपनी नई टीम के साथ बुची बाबू टूर्नामेंट खेल चुके हैं. बुची बाबू टूर्नामेंट में सफलता हासिल करने के बाद अब उनकी नजर रणजी ट्रॉफी पर है. पृथ्वी ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी अभ्यास मैच में अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ शानदार शतक जड़ा है. हालांकि, आउट होने के बाद वापसी करते समय उनकी अपने पूर्व साथी मुशीर खान से बहस हो गई, जो चर्चाओं का केंद्र बन गई. पृथ्वी ने मुंबई के खिलाफ लगाया शतक

देश के लिए पांच टेस्ट मैच खेल चुके इस क्रिकेटर ने महाराष्ट्र के लिए अपने डेब्यू मैच में बुची बाबू टूर्नामेंट में शतक जड़ा था. इसके बाद में उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला था. 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी से पहले 25 वर्षीय पृथ्वी की बल्लेबाजी अभ्यास मैचों में भी सफल रहे हैं. सलामी बल्लेबाज ने पुणे में तीन दिवसीय अभ्यास मैच में 220 गेंदों पर 181 रनों की शानदार पारी खेली. पृथ्वी ने आज 144 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया.