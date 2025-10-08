ETV Bharat / sports

कौन हैं प्रीतम राज जिन्होंने 277 गेंद पर ठोके 304 रन? बिहार अंडर-19 क्रिकेट टीम चयनित

गयाजी के प्रीतम राज का बिहार अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है. उनकी ये उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है.

Published : October 8, 2025 at 3:36 PM IST

गया: बिहार गयाजी के लाल प्रीतम राज का जुनून और मेहनत आखिरकार रंग लगाई है. उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए बिहार अंडर-19 क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई है. उनकी इस बड़ी उपलब्धि से पूरा जिला गौरवान्वित हुआ है. प्रीतम के चयन से उनके परिवार, कोचों और साथियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है.

मगध पैंथर क्रिकेट अकादमी से जुड़े हैं प्रीतम: प्रीतम राज बेलागंज प्रखंड के बेला गांव निवासी हैं. उन्होंने मगध पैंथर क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट का अभ्यास किया है. उनके पिता कांस्टेबल हैं, जबकि मां गृहणी है. यह चयन क्रिकेट से जुड़े युवाओं के लिए एक प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बन गया है.

बिहार के इस क्रिकेटर ने 277 गेंद पर ठोके 304 रन (ETV Bharat)

पुडुचेरी में दिखाएंंगे अपना जलवा: 9 अक्टूबर से पुडुचेरी में होने जा रही वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए बिहार बनाम बंगाल के मुकाबले में प्रीतम राज मैदान में उतरेंगे. यह मुकाबला प्रीतम के लिए काफी अहम है, क्योंकि उनके आगे के करियर के लिए यह एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है.

भुवनेश्वर में मारी थी ट्रिपल सेंचुरी: प्रीतम राज को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2024 के लिए बिहार का कप्तान बनाया गया था. प्रीतम राज ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 277 गेंद में 44 चौकों और सात छक्कों की मदद से तिहरा शतक ठोका था. प्रीतम ने 304 रन बनाए थे. जिससे उन्हें पूरे भारत में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था.

CRICKETER PRITAM RAJ
भुवनेश्वर में आयोजित अंडर 16 में प्रीतम ने किया था कमाल (ETV Bharat)

सुबह से लेकर शाम तक करते हैं अभ्यास: गया के गांधी मैदान में प्रीतम प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे पहुंच जाते हैं और लगातार 12 घंटे यानी संध्या के 7:00 बजे तक क्रिकेट का अभ्यास करते हैं. उनके बेला गांव से गया गांधी मैदान की दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर है. अगर कभी पैसे नहीं रहे तो बेटिकट आने की नौबत भी आती थी. हालांकि सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया.

CRICKETER PRITAM RAJ
सुबह से लेकर शाम तक प्रीतम करते हैं अभ्यास (ETV Bharat)

''पिछले साल 2024 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2024 के लिए प्रीतम को बिहार का कप्तान बनाया गया था, जिसमें उसने अरुणाचल के खिलाफ तिहरा शतक ठोककर अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई थी. अब उसका चयन बिहार अंडर-19 क्रिकेट टीम में हुआ है. आने वाले समय में वो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम बढ़ाएंगे और देश के लिए काफी कुछ गौरव हासिल करेगा''. - असद शाहीन, गया जिला क्रिकेट संघ से जुड़े सह ट्रेनर

