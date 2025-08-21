हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन (Prenelan Subrayan) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले अगले दो वनडे मैच से बाहर कर दिया गया है. क्योंकि पहले मैच में उनकी गेंदबाजी एक्शन को संदिग्ध पाया गया था.

दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने गुरुवार को कहा कि सुब्रायन परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक मैदान से बाहर रहेंगे. हालांकि वह खेलने के लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि परीक्षण होने तक गेंदबाज को खेलने की अनुमति है. लेकिन हम वो परीक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करें.

हेड कोच ने ये भी कहा कि हम उनका परीक्षण ब्रिस्बेन में कराने की सोच रहे हैं क्योंकि हम ब्रिस्बेन होते हुए यूके जा रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द परीक्षण करवा लेंगे.' कोच ने आगे कहा, 'वह पहले भी इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं. यह कभी आसान नहीं होता. उन्हें पदार्पण करने में काफी समय लगा है और हम उनके साथ हैं.'

सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की पहले भी जांच हुई है

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सुब्रायन का गेंदबाजी एक्शन जांच के दायरे में आया है. दिसंबर 2012 में, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने दो स्वतंत्र परीक्षणों में उनके गेंदबाजी एक्शन को अवैध पाए जाने के बाद उन्हें पुनर्वास कार्यक्रम में रखा. सुधारात्मक कार्य और पुनः परीक्षण के बाद, जनवरी 2013 में उन्हें फिर से गेंदबाजी करने की अनुमति दे दी गई.

उसके बाद सितंबर 2014 में भारत में चैंपियंस लीग टी20 के दौरान और नवंबर 2015 में एक घरेलू टी20 मैच के दौरान एक बार फिर उनकी गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट की गई. बाद के आकलनों से पता चला कि उनकी सभी गेंदें 15 डिग्री सीमा से अधिक थीं, जिसके कारण उन्हें गेंदबाजी से निलंबित कर दिया गया. फिर जनवरी 2016 में पुनः मूल्यांकन में विफल होने के बाद, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के उच्च प्रदर्शन केंद्र में सफल परीक्षण के बाद, उन्हें अंततः मार्च 2016 में गेंदबाजी करने की अनुमति मिल गई.

प्रेनेलन सुब्रायन का डेब्यू मैच

31 वर्षीय सुब्रायन ने एक वनडे और एक टेस्ट मैच खेला है. अपने पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 10 ओवर में 46 रन देकर एक विकेट लिया. जिसमें उन्होंने ट्रेविस हेड को स्टंप आउट कराया था. इससे पहले सुब्रायन ने इसी साल बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. जहां उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए थे. उस मैच को दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 236 रनों से जीता था.

दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे 22 अगस्त को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला जाएगा, जबकि अंतिम मैच 24 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा. पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था.