ETV Bharat / sports

महाकुंभ में आए बाबा की IND vs PAK मैच पर बड़ी भविष्यवाणी, भारत पाकिस्तान के फैंस हुए हैरान - PREDICTION ON IND VS PAK

महाकुंभ में आये बाबा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 22, 2025, 7:32 PM IST | Updated : Feb 22, 2025, 7:56 PM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 23 फरवरी को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भिड़ने के लिए तैयार है. उससे पहले हर कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि ये टीम जीतेगी और ये टीम हारेगी, लेकिन महाकुंभ में आये आईआईटी बाबा ने सोशल मीडिया पर भारत पाक मैच पर भविष्यवाणी करक सबको हैरान कर दिया है. आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह ने भविष्यवाणी की है कि आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैच में भारत पाकिस्तान से हार जाएगा. उन्होंने विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को चुनौती देते हुए कहा कि उनके दावों के अनुसार उनके प्रयासों के बावजूद जीत असंभव है. आईआईटी बाबा ने क्या कहा?

मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं, इस बार भारत नहीं जीतेगा. उन्होंने विराट कोहली और अन्य को चुनौती दी कि वे मैच जीतने के लिए जितना संभव हो सके प्रयास करें, लेकिन वे फिर भी नहीं जीतेंगे. अब मैंने मना कर दिया है कि नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी, अब क्या भगवान बड़े हो या तुम बड़े हो. अब भगवान (खुद की ओर इशारा करते हुए) बड़े हैं या आप (क्रिकेटर)).

कौन हैं IITबाबा ?

आईआईटी बाबा का नाम अभय सिंह है. उन्होने कथित तौर पर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है. अभय सिंह ने कथित तौर पर कनाडा में उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी और संन्यास (त्याग) का मार्ग चुना. इस असामान्य यात्रा ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 30 साल के अभय ने अपने शानदार करियर को छोड़कर संन्यास लेने के बाद सोशल मीडिया पर खूब लोकप्रियता हासिल की. 23 फरवरी को होगा IND vs PAK मुकाबला

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 5वां मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. ये मुकाबला रविवार, 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा. टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्‍तान कर रहा है लेकिन सुरक्षा कारणों से भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान की यात्रा नहीं की, जिसकी वजह से इस आईसीसी इवेंट को हाइब्रिड मॉडल में खेला जा रहा है, और इसी वजह से पाकिस्‍तान टीम इस मैच के लिए दुबई जाएगी. चैंपियंस ट्रॉफी में IND vs PAK हेड टू हैड

चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्‍तान पर भारी पड़ती है. दोनो टीमों ने इस आईसीसी इवेंट में अबतक 5 बार आमने सामने हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 3 और भारत ने 2 मैच जीते है. लेकिन मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्‍तान को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं भारतीय टीम ने पहले मैच में बांग्‍लादेश को मात दी है. ऐसे में भारतीय टीम को ज्‍यादा मजबूत माना जा रहा है. ये भी पढ़ें AUS vs ENG: पाकिस्तान में बजा भारत का राष्ट्रगान, वायरल वीडियो देखकर पाकिस्तानी फैंस हैरान

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 23 फरवरी को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भिड़ने के लिए तैयार है. उससे पहले हर कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि ये टीम जीतेगी और ये टीम हारेगी, लेकिन महाकुंभ में आये आईआईटी बाबा ने सोशल मीडिया पर भारत पाक मैच पर भविष्यवाणी करक सबको हैरान कर दिया है. आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह ने भविष्यवाणी की है कि आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैच में भारत पाकिस्तान से हार जाएगा. उन्होंने विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को चुनौती देते हुए कहा कि उनके दावों के अनुसार उनके प्रयासों के बावजूद जीत असंभव है. आईआईटी बाबा ने क्या कहा?

मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं, इस बार भारत नहीं जीतेगा. उन्होंने विराट कोहली और अन्य को चुनौती दी कि वे मैच जीतने के लिए जितना संभव हो सके प्रयास करें, लेकिन वे फिर भी नहीं जीतेंगे. अब मैंने मना कर दिया है कि नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी, अब क्या भगवान बड़े हो या तुम बड़े हो. अब भगवान (खुद की ओर इशारा करते हुए) बड़े हैं या आप (क्रिकेटर)). कौन हैं IITबाबा ?

आईआईटी बाबा का नाम अभय सिंह है. उन्होने कथित तौर पर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है. अभय सिंह ने कथित तौर पर कनाडा में उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी और संन्यास (त्याग) का मार्ग चुना. इस असामान्य यात्रा ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 30 साल के अभय ने अपने शानदार करियर को छोड़कर संन्यास लेने के बाद सोशल मीडिया पर खूब लोकप्रियता हासिल की. 23 फरवरी को होगा IND vs PAK मुकाबला

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 5वां मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. ये मुकाबला रविवार, 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा. टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्‍तान कर रहा है लेकिन सुरक्षा कारणों से भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान की यात्रा नहीं की, जिसकी वजह से इस आईसीसी इवेंट को हाइब्रिड मॉडल में खेला जा रहा है, और इसी वजह से पाकिस्‍तान टीम इस मैच के लिए दुबई जाएगी. चैंपियंस ट्रॉफी में IND vs PAK हेड टू हैड

चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्‍तान पर भारी पड़ती है. दोनो टीमों ने इस आईसीसी इवेंट में अबतक 5 बार आमने सामने हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 3 और भारत ने 2 मैच जीते है. लेकिन मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्‍तान को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं भारतीय टीम ने पहले मैच में बांग्‍लादेश को मात दी है. ऐसे में भारतीय टीम को ज्‍यादा मजबूत माना जा रहा है. ये भी पढ़ें AUS vs ENG: पाकिस्तान में बजा भारत का राष्ट्रगान, वायरल वीडियो देखकर पाकिस्तानी फैंस हैरान

Last Updated : Feb 22, 2025, 7:56 PM IST