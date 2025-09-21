ETV Bharat / sports

एशियन कैडेट कप में प्राची सैनी ने तलवारबाजी में जीता गोल्ड मेडल, जींद में जश्न का माहौल

जींदः 19 सितंबर से 22 सितंबर तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड में एशियन कैडेट कप 2025 चल रहा है. एशियाई तलवारबाज़ी परिसंघ (FCA) के तत्वाधान में भारतीय तलवारबाजी संघ की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है. आयोजन के दूसरे दिन 20 सितंबर को जींद की प्राची सैनी ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत के झंडे को बुलंद किया. प्राची सैनी ने सेमीफाइनल और फाइनल मैच में उज्बेकिस्तान की दोनों खिलाड़ियों को मात देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया. प्राची का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भारत की झोली मेंः अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्राची ने हमेशा अपने खेल का लोहा मनवाया है और गोल्ड मेडल प्राप्त करके अपनी जीत के सफर को जारी रखा है. प्राची भारत के तलवारबाजी के उत्तम खिलाड़ियों में से एक है. अनेकों मेडल प्राप्त करने वाली प्राची ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला है. भारतीय तलवारबाजी संघ के सचिव एवं एशिया तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष राजीव मेहता ने प्राची की प्रशंसा करते स्वर्ण पदक पहनाया और बधाई दी. प्राची ने अपना खेल प्रशिक्षण जींद से शुरू किया और अपने प्रारंभिक कोचों से सीख कर विभिन्न कैटेगरी में नेशनल चैंपियन बनी.