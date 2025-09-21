एशियन कैडेट कप में प्राची सैनी ने तलवारबाजी में जीता गोल्ड मेडल, जींद में जश्न का माहौल
एशियन कैडेट कप में जींद की प्राची सैनी ने तलवारबाजी में गोल्ड मेडल जीता है जिसके बाद शहर में जश्न का माहौल है.
Published : September 21, 2025 at 5:22 PM IST
जींदः 19 सितंबर से 22 सितंबर तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड में एशियन कैडेट कप 2025 चल रहा है. एशियाई तलवारबाज़ी परिसंघ (FCA) के तत्वाधान में भारतीय तलवारबाजी संघ की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है. आयोजन के दूसरे दिन 20 सितंबर को जींद की प्राची सैनी ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत के झंडे को बुलंद किया. प्राची सैनी ने सेमीफाइनल और फाइनल मैच में उज्बेकिस्तान की दोनों खिलाड़ियों को मात देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया.
प्राची का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भारत की झोली मेंः अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्राची ने हमेशा अपने खेल का लोहा मनवाया है और गोल्ड मेडल प्राप्त करके अपनी जीत के सफर को जारी रखा है. प्राची भारत के तलवारबाजी के उत्तम खिलाड़ियों में से एक है. अनेकों मेडल प्राप्त करने वाली प्राची ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला है. भारतीय तलवारबाजी संघ के सचिव एवं एशिया तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष राजीव मेहता ने प्राची की प्रशंसा करते स्वर्ण पदक पहनाया और बधाई दी. प्राची ने अपना खेल प्रशिक्षण जींद से शुरू किया और अपने प्रारंभिक कोचों से सीख कर विभिन्न कैटेगरी में नेशनल चैंपियन बनी.
डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद की स्टूडेंट है प्राची: हाल में प्राची विजय भारत फाउंडेशन अहमदाबाद गुजरात में प्रशिक्षण ले रही है. फाउंडेशन के प्रशासन, प्रबंधन और प्रशिक्षकों को प्राची के परिवार ने धन्यवाद किया. प्राची डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद की 11वीं क्लास की छात्रा है. छोटी सी उम्र में इन उपलब्धियां से प्राची के स्कूल , परिवार और कॉलोनी में हर्षोल्लास का माहौल है. जींद शहर वासियों की तरफ से प्राची के परिवार को बधाईयां मिल रही है. परिवार ने भी मिठाई खिलाकर उनका अभिवादन किया.
17 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्साः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 सितंबर को इस आयोजन का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस दौरान उन्होंने कहा कि "उत्तराखंड प्रदेश खेल का पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है." एशियाई फेंसिंग कन्फेडरेशन अध्यक्ष और भारतीय तलवारबाजी संघ के प्रमुख सचिव राजीव मेहता जी ने बताया "एशिया कप में 17 देशों और एशिया भर से कई प्रतिभाशाली कैडेट तलवारबाज भाग लेने आए हैं. ये आयोजन उत्तराखंड में वैश्विक प्रतिस्पर्धा लाएगा और अगली पीढ़ी के एथलीटों को प्रेरित करेगा."