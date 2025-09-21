ETV Bharat / sports

एशियन कैडेट कप में प्राची सैनी ने तलवारबाजी में जीता गोल्ड मेडल, जींद में जश्न का माहौल

एशियन कैडेट कप में जींद की प्राची सैनी ने तलवारबाजी में गोल्ड मेडल जीता है जिसके बाद शहर में जश्न का माहौल है.

Prachi Saini won gold medal
एशियन कैडेट कप में प्राची सैनी ने तलवारबाजी में जीता गोल्ड मेडल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 21, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींदः 19 सितंबर से 22 सितंबर तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड में एशियन कैडेट कप 2025 चल रहा है. एशियाई तलवारबाज़ी परिसंघ (FCA) के तत्वाधान में भारतीय तलवारबाजी संघ की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है. आयोजन के दूसरे दिन 20 सितंबर को जींद की प्राची सैनी ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत के झंडे को बुलंद किया. प्राची सैनी ने सेमीफाइनल और फाइनल मैच में उज्बेकिस्तान की दोनों खिलाड़ियों को मात देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया.

प्राची का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भारत की झोली मेंः अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्राची ने हमेशा अपने खेल का लोहा मनवाया है और गोल्ड मेडल प्राप्त करके अपनी जीत के सफर को जारी रखा है. प्राची भारत के तलवारबाजी के उत्तम खिलाड़ियों में से एक है. अनेकों मेडल प्राप्त करने वाली प्राची ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला है. भारतीय तलवारबाजी संघ के सचिव एवं एशिया तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष राजीव मेहता ने प्राची की प्रशंसा करते स्वर्ण पदक पहनाया और बधाई दी. प्राची ने अपना खेल प्रशिक्षण जींद से शुरू किया और अपने प्रारंभिक कोचों से सीख कर विभिन्न कैटेगरी में नेशनल चैंपियन बनी.

प्राची सैनी ने तलवारबाजी में जीता गोल्ड मेडल (Etv Bharat)

डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद की स्टूडेंट है प्राची: हाल में प्राची विजय भारत फाउंडेशन अहमदाबाद गुजरात में प्रशिक्षण ले रही है. फाउंडेशन के प्रशासन, प्रबंधन और प्रशिक्षकों को प्राची के परिवार ने धन्यवाद किया. प्राची डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद की 11वीं क्लास की छात्रा है. छोटी सी उम्र में इन उपलब्धियां से प्राची के स्कूल , परिवार और कॉलोनी में हर्षोल्लास का माहौल है. जींद शहर वासियों की तरफ से प्राची के परिवार को बधाईयां मिल रही है. परिवार ने भी मिठाई खिलाकर उनका अभिवादन किया.

Prachi Saini wins gold medal in fencing at Asian Cadet Cup
एशियन कैडेट कप की विजेता प्राची सैनी (Etv Bharat)

17 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्साः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 सितंबर को इस आयोजन का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस दौरान उन्होंने कहा कि "उत्तराखंड प्रदेश खेल का पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है." एशियाई फेंसिंग कन्फेडरेशन अध्यक्ष और भारतीय तलवारबाजी संघ के प्रमुख सचिव राजीव मेहता जी ने बताया "एशिया कप में 17 देशों और एशिया भर से कई प्रतिभाशाली कैडेट तलवारबाज भाग लेने आए हैं. ये आयोजन उत्तराखंड में वैश्विक प्रतिस्पर्धा लाएगा और अगली पीढ़ी के एथलीटों को प्रेरित करेगा."

Prachi Saini wins gold medal in fencing at Asian Cadet Cup
एशियन कैडेट कप (Etv Bharat)
Prachi Saini wins gold medal in fencing at Asian Cadet Cup
एशियन कैडेट कप में प्राची को गोल्ड (Etv Bharat)
ये भी पढ़ेंः-वर्ल्ड नंबर वन शूटर सुरुचि सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, बोली- 100 किलोमीटर जाकर करती थी शूटिंग, पिता ने किया पूरा सपोर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

एशियन कैडेट कप हल्द्वानीप्राची ने तलवारबाजी में जीता गोल्डPRACHI SAINI JIND PLAYERप्राची सैनीPRACHI SAINI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.