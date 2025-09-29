खेल के मैदान पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का रंग, एशिया कप चैंपियन बनने पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने अनोखे अंदाज में दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीतने पर भारत को अलग अंदाज में बधाई दी है.
Published : September 29, 2025 at 10:06 AM IST
हैदराबाद: भारत ने एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर 17वें संस्करण का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की और 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बना. चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का जश्न पूरे देश में जोरों पर है. टीम इंडिया की हर तरफ से खूब तारीफ हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अलग प्रतिक्रिया दी है.
भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय टीम के पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की काफी आलोचना हुई थी. खासकर, भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की मांग की गई थी. इन तमाम विवादों के बीच, भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को एक बार नहीं, बल्कि तीन बार हराया है.
पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई
भारत के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए कहा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. नतीजा वही, भारत जीत गया. हमारे क्रिकेटरों को बधाई'. आमतौर पर जब भी भारतीय टीम जीतती है, प्रधानमंत्री मोदी टीम को बधाई देते हैं लेकिन इस बार खास बात यह है कि उन्होंने इस जीत की तुलना 'ऑपरेशन सिंदूर' से की और बधाई दी.
#OperationSindoor on the games field.— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
Outcome is the same - India wins!
Congrats to our cricketers.
यूपी के सीएम योगी ने दी बधाई
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा, 'चाहे कोई भी स्थान हो, जीत हमेशा भारत की ही होती है. भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी को हार्दिक बधाई. जय हिंद'.
'मैदान' कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2025
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन!
जय हिंद 🇮🇳
गृह मंत्री अमित शाह ने दी भारतीय टीम को बधाई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एशिया कप टी20 ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की ऊर्जा की भी प्रशंसा की है. शाह ने अपने पोस्ट में कहा, 'एक अभूतपूर्व जीत. हमारे खिलाड़ियों की अपार ऊर्जा ने एक बार फिर अपने विरोधियों को परास्त कर दिया है. भारत जीतेगा, चाहे कोई भी स्थान हो'.
A phenomenal victory. The fierce energy of our boys blew up the rivals again.— Amit Shah (@AmitShah) September 28, 2025
Bharat is destined to win no matter which field.
नया भारत यह कर सकता है: जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी टीम इंडिया को एशिया कप 2025 का फाइनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीतने पर बधाई दी. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, 'टीम इंडिया को एशिया कप जीतने के लिए बधाई. नया भारत यह कर सकता है'.