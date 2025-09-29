ETV Bharat / sports

खेल के मैदान पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का रंग, एशिया कप चैंपियन बनने पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने अनोखे अंदाज में दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम इंडिया को बधाई दी ( ap )

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय टीम के पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की काफी आलोचना हुई थी. खासकर, भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की मांग की गई थी. इन तमाम विवादों के बीच, भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को एक बार नहीं, बल्कि तीन बार हराया है.

हैदराबाद: भारत ने एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर 17वें संस्करण का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की और 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बना. चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का जश्न पूरे देश में जोरों पर है. टीम इंडिया की हर तरफ से खूब तारीफ हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अलग प्रतिक्रिया दी है.

पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई

भारत के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए कहा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. नतीजा वही, भारत जीत गया. हमारे क्रिकेटरों को बधाई'. आमतौर पर जब भी भारतीय टीम जीतती है, प्रधानमंत्री मोदी टीम को बधाई देते हैं लेकिन इस बार खास बात यह है कि उन्होंने इस जीत की तुलना 'ऑपरेशन सिंदूर' से की और बधाई दी.

यूपी के सीएम योगी ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा, 'चाहे कोई भी स्थान हो, जीत हमेशा भारत की ही होती है. भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी को हार्दिक बधाई. जय हिंद'.

गृह मंत्री अमित शाह ने दी भारतीय टीम को बधाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एशिया कप टी20 ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की ऊर्जा की भी प्रशंसा की है. शाह ने अपने पोस्ट में कहा, 'एक अभूतपूर्व जीत. हमारे खिलाड़ियों की अपार ऊर्जा ने एक बार फिर अपने विरोधियों को परास्त कर दिया है. भारत जीतेगा, चाहे कोई भी स्थान हो'.

नया भारत यह कर सकता है: जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी टीम इंडिया को एशिया कप 2025 का फाइनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीतने पर बधाई दी. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, 'टीम इंडिया को एशिया कप जीतने के लिए बधाई. नया भारत यह कर सकता है'.