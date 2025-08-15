नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में भारत के विकास में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि हाल ही में संसद में पास की गई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 दूरदराज के इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने में मदद करेगी.
राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि एक समय था जब माता-पिता अपने बच्चों को खेलों को गंभीरता से लेने देने से हिचकिचाते थे, लेकिन आज उस मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है.
PM Modi ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी पर क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, 'खेल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. एक समय था जब माता-पिता बच्चों को खेलों में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, अब चीजें बदल गई हैं. अब, जब बच्चे खेलों में रुचि लेते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, तो माता-पिता को गर्व महसूस होता है. अपने देश के परिवारों में, जब मैं खेलों के लिए एक स्वागत योग्य माहौल देखता हूं, तो मेरा दिल गर्व से भर जाता है. मैं इसे देश के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत मानता हूं.'
Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day address, highlighted a positive shift in India's sporting culture, praising parents for encouraging their children's athletic pursuits. He underscored the role of the National Sports Policy and Khelo Bharat in fostering this… pic.twitter.com/gQHXhBNcRZ— DD News (@DDNewslive) August 15, 2025
प्रधानमंत्री ने आगे कहा 'खेलों को बढ़ावा देने के लिए, हमने कई दशकों के बाद एक खेल नीति पेश की है, जिसका उद्देश्य खेल क्षेत्र का समग्र विकास करना है। स्कूलों से लेकर ओलंपिक तक, हम एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना चाहते हैं - चाहे वह गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने, फिटनेस सुनिश्चित करने, खेल के मैदानों का विकास करने, उचित खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण या आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो. हमारा लक्ष्य खेल उपकरण बनाने में लघु उद्योगों को भी सहयोग देना है, इन प्रयासों के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र दूर-दराज के क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा दे.'
नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025?
बता दें कि 1 जुलाई को, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी (NSP 2025) को मंजूरी दी और फिर 12 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी विधेयक 2025 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया. नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 का उद्देश्य भारत को एक खेल राष्ट्र बनने की दिशा में एक परिवर्तनकारी मार्ग पर स्थापित करना है. इसके अलावा इस नई नीति के तहत स्पोर्ट्स लीग के आयोजन को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को अवसर मिले.