पीएम मोदी बर्थडे: क्रिकेट के भगवान से लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट तक, इन खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

PM Modi Birthday: भारतीय खेल जगत के तमाम खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं.

PM Modi Birthday
पीएम मोदी बर्थडे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 2:11 PM IST

हैदराबाद : भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनका जन्म 17 सितंबर, 1950 को उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ था. उन्होंने 2001 से 2014 तक लगातार तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया. 2014 में पहली बार चुने जाने के बाद, अब वे तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं.

उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है. पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के सिलसिला में भारतीय खेल जगत के सितारे भी पीछे हैं. सचिन तेंदुलकर और विश्वानाथन आनंद से लेकर बबीता फोगाट और युवराज सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने शुभकामनाएं दी हैं.

सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की बधाई
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके लिए पोस्ट साझा करते हुए एक्स लिखा, ' माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आने वाला वर्ष आपके स्वास्थ्य, खुशियों और भारत को आगे ले जाने की शक्ति से भरा हो'.

सिराज ने पीएम मोदी को खास अंदाज में दी बधाई
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 'माई मोदी स्टोरी' अभियान के तहत एक्स पर एक वीडियो पोस्ट में कहा, '2023 में विश्व कप में हमारी हार के बाद मोदी जी ड्रेसिंग रूम में आए और अपने शब्दों से हमारा उत्साह बढ़ाया. एक साल बाद जब हमने टी20 विश्व कप जीता तो उन्होंने हमें बधाई देने के लिए फोन किया. वे हार और जीत में हमारे साथ खड़े रहे - सच्ची प्रेरणा'.

श्रीकांत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को किया याद
पूर्व भारतीय बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी प्रधानमंत्री मोदी से अपनी पहली मुलाकात की कहानी साझा की और एक्स लिखा, '2011 विश्व कप में मोदी जी से मुलाकात हुई. मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा, उन्होंने गले लगाकर बातचीत की शुरुआत की. हम वर्षों से अलग-अलग मौकों पर मिलते रहे हैं और मैं उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करता हूं. 75 साल की उम्र में भी वे विनम्र हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं और हमारे लिए अथक सेवा कर रहे हैं'.

विश्वनाथन आनंद ने पीएम को मोदी को दी बधाई
भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, 'मुझे आज भी वह पल याद है जब एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान मैंने नरेंद्र मोदी जी से गुजराती थालियों के प्रति अपने लगाव का जिक्र किया था. जब उन्होंने यह सुना तो वे तुरंत मुस्कुराए और बोले, 'ओह, ठीक है, तो चलिए' बिना किसी औपचारिकता के वे मुझे स्टेट गेस्ट हाउस ले गए, जहां हम साथ बैठकर स्वादिष्ट गुजराती थाली का आनंद लिया. उन्होंने गर्मजोशी से यह भी कहा, 'मैं आपको अब तक की सबसे बेहतरीन थाली देना चाहता हूं. पीएम मोदी जी सिर्फ भारत के एक नेता ही नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल और दिमाग दोनों से प्रेरणा देते हैं'.

सुरैश रैना ने दी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी प्रधानमंत्री के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. आपके नेतृत्व में भारत ने विकास, वैश्विक पहचान और राष्ट्रीय एकता में उल्लेखनीय प्रगति की है. आपकी दूरदर्शिता हमारे राष्ट्र को निरंतर प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाती रहे'.

पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने लिखा, 'हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. राष्ट्र के प्रति आपकी अथक ऊर्जा और प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती है, जिनमें मैं भी शामिल हूं. आपको खुशी, स्वास्थ्य और भारत की सेवा के लिए और भी कई वर्षों तक शुभकामनाएं.

बबीता फोगाट ने पीएम मोदी के लिए लिखा खास संदेश
भारतीय पहलवान बबीता फोगाट ने लिखा, 'विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, विकसित भारत के ध्वजवाहक और मां भारती की सेवा में समर्पित लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. आपने हमेशा राष्ट्र की सेवा में एक पिता की तरह मेरा मार्गदर्शन किया है, मुझे प्रेरित किया है और स्नेह दिखाया है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सौ वर्ष जीवित रहें, दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ रहें'.

प्रधानमंत्री मोदी को युवराज सिंह ने दी बधाई
पूर्व भारतीय क्रिकेट स्टार युवराज सिंह ने लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आप महान दूरदर्शिता के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें और आने वाला वर्ष आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और सफलता लेकर आए'.

यूसुफ पठान ने लिखा, 'हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे'.

दीपा करमाकर ने पीएम मोदी को दी बधाई
कलात्मक जिम्नास्ट दीपा करमाकर ने कहा, 'हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत माता के प्रति आपका समर्पण, दूरदर्शिता और प्रेम हम सभी को प्रतिदिन प्रेरित करता है. आपके अच्छे स्वास्थ्य, प्रसन्नता और राष्ट्र की सेवा करते रहने की असीम शक्ति की कामना करती हूं'.

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने लिखा, 'नरेंद्र मोदी सर, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर आपको भरपूर ऊर्जा प्रदान करें'.

योगेश्वर दत्त ने पीएम मोदी के लिए लिखा खास पोस्ट

लंदन ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने कहा, 'देश के महान प्रधानमंत्री, विकास पुरुष, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रभु श्री राम आपको सदैव स्वस्थ और दीर्घायु रखें'.

ये खबर भी पढ़ें : पीएम मोदी का हर जन्मदिन है खास, 2014 से लेकर 2025 तक बर्थडे पर डालें एक नजर

