विंटर ओलंपिक के लिए देहरादून से तैयार होंगे आइस स्केटिंग प्लेयर्स, नहीं लगानी होगी विदेशों की दौड़ - HIMADRI ICE RINK

देहरादून के हिमाद्री आइस रिंक में विंटर ओलंपिक के लिए खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे.

HIMADRI ICE RINK
विंटर ओलंपिक के लिए देहरादून से तैयार होंगे आइस स्केटिंग प्लेयर्स (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 25, 2025 at 6:41 PM IST

देहरादून: महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में मौजूद हिमाद्री आइस रिंक, भारत के खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक का रास्ता खोलने जा रहा है. दरअसल, अब तक जिन खिलाड़ियों को ओलंपिक की तैयारी के लिए आइस स्केटिंग का मंच नहीं मिल पाता था या महंगी होने के कारण तैयारी नहीं कर पाते थे, उनके लिए हिमाद्री आइस रिंक संजीवनी साबित हो रही है.

आइस स्केटिंग के लिए विदेश में महज प्रैक्टिस के लिए लाखों रुपये खर्च करने वाले खिलाड़ियों को हिमाद्री आइस रिंक से बड़ी राहत मिली है. देहरादून स्थित हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंक खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ सपना पूरा कर रहा है, बल्कि खर्च का बोझ भी घटा रहा है. यानी कि अब प्रतिभा पैसे की कमी से नहीं रुकेगी और यही वजह है कि अब भारत के खिलाड़ी विंटर ओलंपिक गेम्स में भी अपना परचम लहरा पाएंगे.

विंटर ओलंपिक के लिए देहरादून से तैयार होंगे आइस स्केटिंग प्लेयर्स (ETV Bharat)

देहरादून का हिमाद्री आइस रिंक, भारत का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आइस स्केटिंग रिंक है. इसके शुरू होने के बाद अब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने की मजबूरी नहीं रहेगी. पहले भारत के खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए साउथ कोरिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों में जाते थे. जहां हर खिलाड़ी का महीने में करीब 2 से 5 लाख रुपए तक खर्च होता था. यही कारण था कि कई खिलाड़ी पैसों की कमी की वजह से इस खेल से दूर हो जाते थे. लेकिन अब खिलाड़ियों को वही सुविधा देहरादून में मिल रही है. खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए इंडियन स्केटिंग एसोसिएशन ने एक कोरियन कोच भी हायर किया है, जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप के हिसाब से ट्रेनिंग दे रहा है.

देहरादून में आइस रिंक के बनने से अब भारतीय खिलाड़ी बर्फ पर अपनी रफ्तार और कला दिखाकर देश का नाम रोशन कर सकेंगे. इससे खिलाड़ियों के सपनों पर पैसों की बंदिशें नहीं होंगी और भारत भी आइस स्केटिंग में अपनी अलग पहचान बनाएगा. इस रिंक पर फिगर स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, आइस हॉकी, सिंक्रोनाइज्ड स्केटिंग और आइस डांस की ट्रेनिंग दी जा रही है. यानी भारतीय खिलाड़ियों को अब इंटरनेशनल लेवल का अनुभव घर पर ही मिल रहा है.

गौर है कि हाल ही में हिमाद्री आइस रिंक में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी-2025 का आयोजन किया गया था. जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया. भारत ने अलग-अलग आयु वर्गों और विभिन्न दूरी की स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 11 देशों से 200 से प्रतिभाग किया. प्रतियोगिता में थाईलैंड चैंपियन बनी थी.

