अभिषेक शर्मा के अलावा इन 2 प्लेयर्स ने मचाया एशिया कप टी20 में धमाल, जीता ये बड़ा अवार्ड

एशिया कप टी20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले प्लेयर

एशिया कप का आयोजन टी20 फॉर्मेट में अब तक सिर्फ तीन बार हुआ है. साल 2016, 2022 और 2025 में एशिया कप को टी20 फॉर्मेट में आयोजित किया गया है. इस दौरान तीन अलग-अलग देशों के 3 खिलाड़ियों ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम किया है. इन तीन नामों में अभिषेक शर्मा, वानिंदु हसरंगा और सब्बीर रहमान शामिल हैं.

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का समापन 28 सितंबर को हो गया, लेकिन अभी तक भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का नाम सभी की जुबान पर है. उन्होंने टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया. अभिषेक ने अपने बल्ले से कई तूफानी पारियां खेलीं, जिसकी बदौलत भारत पूरे टूर्नामेंट में कई आसान जीत हासिल कर पाया और चैंपियन तक का सफर तय किया. आज हम आपको इस आर्टिकल में पुरुष एशिया कप टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच जीते वाले खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं.

1 - अभिषेक शर्मा : भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के आतिशी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों की 7 पारियों में 44.85 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए. उनके नाम 3 अर्धशतक भी दर्ज हैं. उन्होंने 39 चौके और 19 छक्के लगाए. वो टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.

अभिषेक शर्मा (IANS)

2 - वानिंदु हसरंगा : श्रीलंका के स्टार लेग ब्रेक गेंदबाज वानिंदु हसरंगा एशिया कप 2022 में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने में 6 मैचों की 6 पारियों में 9 विकेट हासिल किए जबकि बल्ले के साथ 66 रन बनाए. श्रीलंका के पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीती और हसरंगा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला.

वानिंदु हसरंगा (ANI)

3 - सब्बीर रहमान : बांग्लादेश के दाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सब्बीर रहमान ने एशिया कप 2016 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था. उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 1 अर्धशतक की मदद से 176 रन बनाए. उनकी टीम बांग्लादेश ने भारत के साथ फाइनल खेला लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

सब्बीर रहमान (IANS)

इस बार यानी कि साल 2025 में एशिया कप का आयोजन 2026 में होने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए किया गया था. अब तक हुए 3 टी20 संस्करण में इन खिलाड़ियों ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल किया है.