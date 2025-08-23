ETV Bharat / sports

PKL 2025: गोल्डन रेड शूटआउट से प्लेऑफ तक, प्रो कबड्डी लीग के नियमों में हुए कई बड़े बदलाव - PKL 2025 RULE CHANGES

PKL 2025 rule changes: प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन 29 अगस्त से विशाखापट्टनम में शुरू होने वाला है.

प्रो कबड्डी लीग के नियमों में हुए कई बड़े बदलाव
प्रो कबड्डी लीग के नियमों में हुए कई बड़े बदलाव (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 4:01 PM IST

हैदराबाद: प्रो कबड्डी लीग (PKL 2025) का 12वां सीजन 29 अगस्त से विशाखापट्टनम में शुरू होगा, जिसमें 12 टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी. इस नए सीजन में कई उभरते हुए नए चेहरे मैदान पर उतरेंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीजन प्रशंसकों को प्रो कबड्डी लीग के नियमों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेगा.

टूर्नामेंट में गोल्डन रेड, एक सरल अंक तालिका और स्टैंडिंग में शीर्ष आठ टीमों के लिए फाइनल में पहुंचने का अवसर, लीग को और अधिक रोचक बना देगा. इन बदलावों का उद्देश्य टूर्नामेंट के अंतिम सप्ताह तक प्रतिस्पर्धा को जीवित बनाए रखना है.

PKL 2025 के नए नियम

108 मैचों का लीग चरण
प्रो कबड्डी लीग के इस सीजन में कुल 108 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 12 टीमें 18-18 मैच खेलेंगी. पिछले सीजन में लीग चरण में 132 मैच खेले गए थे, जिनमें प्रत्येक टीम ने 22-22 मैच खेले थे. नए नियम की वजह से लीग चरण में कम मैच होने के कारण, प्रतियोगिता और भी कड़ी और प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है क्योंकि टीमों पर पिछले सीजन की तुलना में कम मैचों में उपलब्ध अधिकतम अंक अर्जित करने का दबाव होगा.

Pro Kabaddi League
प्रो कबड्डी लीग (IANS PHOTO)

गोल्डन रेड शूटआउट
प्रतियोगिता में सबसे उल्लेखनीय बदलावों में से एक लीग चरण के मैचों में गोल्डन रेड शूटआउट प्रारूप की शुरुआत है, जो मैच बराबरी पर समाप्त होने पर मिलेगा. यह नियम लीग चरण के मैचों को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए लागू किया गया है.

टाई-ब्रेकर नियम के तहत, प्रत्येक टीम अपनी टीम से पांच रेडरों को पांच-रेड शूटआउट के लिए नामित करती है. इस रेड में नियमित आउट और रिवाइवल नियम लागू नहीं होते हैं, केवल अंक ही मायने रखेंगे. यदि शूटआउट बराबरी पर समाप्त होता है, तो गोल्डन रेड शूटआउट खेला जाएगा, जिसमें टॉस के माध्यम से यह तय होगा कि कौन रेड करेगा. विजेता का निर्धारण गोल्डन रेड के माध्यम से किया जाएगा.

सरल अंक तालिका
नए नियमों के अनुसार नई अंक प्रणाली में, जीतने वाली टीमों को दो अंक दिए जाएंगे और हारने वाली टीम को कोई भी अंक नहीं मिलेगा. जबकि इससे पहले जीतने वाली टीम को 5 अंक मिलते थे, टाई के लिए 3 अंक और अगर टीम 7 या उस से कम अंक से हारती थी तो उसे एक अंक मिलता था.

गोल्डन रेड शूटआउट
गोल्डन रेड शूटआउट (IANS PHOTO)

प्लेऑफ की संरचना
टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें भाग लेंगी, और उनमें से आठ के पास फाइनल के लिए क्वालीफाई करने का मौका होगा. टूर्नामेंट की नई संरचना इस प्रकार है.

  • प्ले-इन मैच: 5वीं और 8वीं रैंक वाली टीमों के बीच और 6वीं और 7वीं रैंक वाली टीमों के बीच खेले जाएँगे. इन दोनों मैचों के विजेता एलिमिनेटर-1 के लिए क्वालीफाई करेंगे. एलिमिनेटर-1 जीतने वाली टीम एलिमिनेटर-2 में आगे बढ़ेगी.
  • एलिमिनेटर-2 जीतने वाली टीम एलिमिनेटर-3 में आगे बढ़ेगी. एलिमिनेटर-3 जीतने वाली टीम क्वालिफायर-2 के लिए क्वालीफाई करेगी. इस प्रकार, क्वालिफायर-2 जीतने वाली टीम फाइनल में आगे बढ़ेगी.
  • तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें मिनी क्वालीफायर में प्रतिस्पर्धा करेंगी. जीतने वाली टीम एलिमिनेटर-3 के लिए क्वालीफाई करेगी, जबकि हारने वाली टीम एलिमिनेटर-2 में जाएगी.
  • लीग चरण की शीर्ष दो टीमें क्वालीफायर-1 मैच खेलेंगी. जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. हारने वाली टीम को क्वालीफायर-2 में खेलने का मौका मिलेगा.

PKL 2025 की टीमें
प्रो कबड्डी लीग के 12 वें सीजन में कुल 12 टीमें भाग लेंगी. जिसमें तेलुगु टाइटंस, यू मुंबा, गुजरात जायंट्स, हरियाणा स्टीलर्स, दबंग दिल्ली, यूपी योद्धा, पटना पाइरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, पुनेरी पलटन, बैंगलोर बुल्स, बंगाल वॉरियर्स और तमिल थलाइवाज शामिल हैं.

