यूपीएल 2: वूमेंस में पिथौरागढ़ हरिकेंस का जीत से आगाज, टिहरी क्वींस ने हरिद्वार स्टोर्म को रौंदा

मसूरी थंडर 91 रन पर आउट हुई: मसूरी थंडर की नई कप्तान अमीषा बहुखंडी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन यह उनकी टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ. पावरप्ले के दौरान संघर्ष करते हुए मसूरी की टीम ने छह ओवरों के बाद सिर्फ 25/2 का स्कोर दर्ज किया. रीना जिंदल ने पारी को संभालने की कोशिश की और 37 गेंदों पर 24 रन बनाए, लेकिन 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर वैशाली तुलेरा ने उन्हें पवेलियन भेज दिया. अंततः थंडर्स की टीम 91 रन पर ऑलआउट हो गई और हरिकेंस को आसान लक्ष्य मिला.

पिथौरागढ़ ने मसूरी थंडर को हराया: पिथौरागढ़ हरिकेंस ने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर मंगलवार को महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग के सीज़न ओपनर में पिछले सीजन की चैंपियन मसूरी थंडर्स को 7 विकेट से पराजित किया. पूर्व थंडर्स कप्तान मानसी जोशी इस सीज़न हरिकेंस की ओर से खेलते हुए नज़र आईं और टूर्नामेंट की शुरुआत विकेट मेडन ओवर फेंक कर की. उन्होंने 2 ओवर में 1/3 का शानदार स्पेल डाला, जबकि ईशा गुलरिया और रुद्रा शर्मा ने पहली पारी में 2-2 विकेट झटके.

पिथौरागढ़ हरिकेंस ने जीता पहला मुकाबला: पिछली बार की चैंपियन मसूरी थंडर्स को पिथौरागढ़ हरिकेंस ने 7 विकेट से हराया. इस बार पिथौरागढ़ की कप्तान मानसी जोशी हैं. मानसी की कप्तानी में ही मसूरी ने पिछले सीजन में चैंपियन बनते हुए ट्रॉफी उठाई थी.

देहरादून: राजधानी देहरादून में मंगलवार से यूपीएल-2 का रंगारंग आगाज हो गया. 23 सितंबर से शुरू हुए वूमेंस टीमों के मुकाबले में पहले दिन रोमांचक मैच देखने को मिले. 2024 की चैंपियन मसूरी थंडर की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्हें ओपनर में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. वहीं मंगलवार को खेले गए दूसरे मैच में टिहरी क्वींस ने हरिद्वार स्टोर्म को 7 विकेट से रौंद दिया.

पिथौरागढ़ हरिकेंस ने 17 ओवर में हासिल किया लक्ष्य: लक्ष्य का पीछा करते हुए मनीषा कुंवर (17 रन, 21 गेंद) ने दो चौके और एक छक्का लगाकर तेज शुरुआत दिलाई. उनके आउट होने के बाद, अमीषा बहुखंडी ने विकेट लिया, मगर अनन्या मेहरा (35 रन, 39 गेंदों पर) और नंदिनी कौशिक ने 55 गेंदों पर 53 रन की साझेदारी कर टीम को जीत की ओर आगे बढ़ाया. अंततः कौशिक की नाबाद 31 (34 गेंदों) की पारी ने हरिकेंस को 17 ओवरों के भीतर लक्ष्य तक पहुँचा दिया.

अनन्या मेहरा रहीं प्लेयर ऑफ द मैच: अनन्या मेहरा को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने 3.5 ओवरों में 14 रन देकर 1 विकेट लिया और बैटिंग में भी अहम योगदान दिया. यूपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन सुनील कुमार जोशी ने उन्हें ट्रॉफी और ₹10,000 का चेक प्रदान किया.

मानसी जोशी ने जीत पर जताई खुशी: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए मानसी जोशी ने बताया कि पिछली बार उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी और इस बार फर्स्ट मैच में वापस जीत से ओपनिंग करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग में लगातार महिला खिलाड़ियों की भागीदारी और उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है. उन्होंने आज प्लेयर ऑफ द मैच रही अनन्या मेहरा को भी शुभकामनाएं दी. वहीं अनन्या ने बताया कि सीनियर खिलाड़ियों का अच्छा सहयोग मिल रहा हैं. उन्हें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है.

दूसरे मैच में जीती टिहरी क्वींस: मंगलवार को खेले गए दूसरे मैच में टिहरी क्वींस ने हरिद्वार स्टोर्म को 7 विकेट से रौंद दिया. हरिद्वार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 116 रन बनाए. टिहरी क्वींस ने इस लक्ष्य को 20वें ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 3 विकेट खोकर पा लिया. टिहरी क्वींस की कप्तान नीलम भारद्वाज ने अकेले दम पर हरिद्वार स्टोर्म की धज्जियां उड़ा दीं. उन्होंने सिर्फ 64 गेंदों पर 86 रनों की नाबाद पारी खेली. उनकी पारी में 14 चौके शामिल थे. कप्तान नीलम ने इससे पहले बॉलिंग में भी कमाल दिखाते हुए सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे.

उत्तराखंड प्रीमियर लीग राज्य की प्रमुख टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा किया जाता है. इसका पहला सीज़न सितंबर 2024 में आयोजित हुआ था, जिसमें पाँच पुरुषों और तीन महिलाओं की टीमें शामिल थीं. सभी मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, देहरादून में खेले गए थे. लीग का उद्देश्य राज्य के उभरते क्रिकेटरों को मंच देना है, जहाँ वे भारतीय टीम और विभिन्न आईपीएल व डब्ल्यूपीएल फ्रैंचाइज़ी के खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं.

