भारत-पाक तनाव के बीच इस देश ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, PSL भी हुआ स्थगित - PSL 2025 POSTPONED

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच PSL को लग सकता है बड़ा झटका, ( AFP )

Published : May 9, 2025 at 10:06 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 10:22 PM IST

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल 2025) को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है. पीसीबी ने यह फैसला कुछ घंटों पहले ही लिया है. इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से कहा गया था कि टी20 लीग के 10वें संस्करण को भारत पाकिस्तान के बीच रच रहे तनाव के कारण दुबई में स्थानांतरित किया जाएगा. लेकिन खबरों के मुताबिक यूएई ने पीएसएल को होस्ट करने से मना कर दिया जिसके बाद पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के स्थागित कर दिया है. पीएसएल 2025 हुआ स्थगित

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के बचे हुए मैच यूएई में आयोजित करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की योजना को झटका तब लगा जब अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर दिया जिसके बाद पाकिस्तान को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा गया है. पीसीबी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पीएसएल एक्स के शेष आठ मैचों को स्थगित करने की घोषणा करता है. पीसीबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति में यह घोषणा की और कहा कि उसने भारत द्वारा बढ़ते हवाई हमलों और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शाहबाज शरीफ से प्राप्त सलाह के बाद यह निर्णय लिया है.

पीसीबी ने अपने बयान में कहा, 'स्थगित करने का निर्णय प्रधानमंत्री मियां मुहम्मद शाहबाज शरीफ से प्राप्त सलाह के अनुसार लिया गया है जिन्होंने भारत की ओर से की जा रही लापरवाह आक्रामकता को ध्यान में रखा है जो इस हद तक बढ़ गई है कि राष्ट्रीय ध्यान और भावनाएं सही मायने में पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के साहसी प्रयासों पर केंद्रित हैं जो हमारे प्यारे पाकिस्तान की संप्रभुता को मुखरता से कायम रख रहे हैं'. बयान में कहा गया, 'पीसीबी में हम भाग लेने वाले खिलाड़ियों की मानसिक भलाई और हमारे विदेशी खिलाड़ियों की भावनाओं के प्रति भी ईमानदारी से सम्मान करते हैं और हम उनके परिवारों की चिंताओं का सम्मान करते हैं जो उन्हें घर वापस देखना चाहते हैं'. क्या रही वजह

दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी है जिसका नेतृत्व वर्तमान में बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह कर रहे हैं. गुरुवार को पीसीबी ने रावलपिंडी स्टेडियम में पेशावर जाल्मी और कराची किंग्स के बीच निर्धारित मैच को रद्द कर दिया. बीसीसीआई ने गुरुवार को धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच को भी बीच में ही छोड़ दिया. इसके बाद बीसीसीआई ने यह कहते हुए आईपीएल 2025 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया कि सुरक्षा किसी भी टूर्नामेंट से अधिक महत्वपूर्ण है. ये खबर भी पढ़ें : IPL 2025 एक सप्ताह के लिए हुआ स्थगित, भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बाद लिया गया फैसला

