ETV Bharat / sports

एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर मोहसिन नकवी का आया बड़ा बयान, जानिए भारतीय मीडिया पर क्यों लगाए गंभीर आरोप?

एशिया कप ट्रॉपी विवाद अब अलग मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है. अब पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने खुद बड़ा बयान दिया है.

Asia Cup trophy controversy
एशिया कप ट्रॉफी विवाद (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 चैंपियन तो बन गई लेकिन उसे ट्रॉफी नहीं मिली, जिसके बाद से एशिया कप ट्रॉफी विवाद गहराता जा रहा है. इस विवाद में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ-साथ बीसीसीआई और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी शामिल है, जो पीसीबी और पाकिस्तान सरकार में भी मौजूद हैं.

भारत ने पाकिस्तान को 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के फाइनल में 5 विकेट से हराया था. उसके बाद मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मोहसिन नकवी से भारत ने ट्रॉफी नहीं ली, जिसके बाद वो एशिया कप ट्रॉफी अपने साथ होटल ले गए. अब बीसीसीआई की मांग है कि नकवी ट्रॉफी भारत को वापस कर दें

इस सब के बीच तमाम तरह की खबरें आईं कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी है और वो अब ट्रॉफी भारत को देने के लिए तैयार हो गए हैं. नकवी ने इन खबरों को खारिज कर दिया. उन्होंने भारतीय मीडिया पर मनगढ़ंत प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है.

Mohsin Naqvi
मोहसिन नकवी (AP)

मोहसिन नकवी एक्स पर किया पोस्ट
मोहसिन नकवी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'भारतीय मीडिया झूठ पर फलता-फूलता है तथ्यों पर नहीं. मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर दूं. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैंने बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी है और न ही कभी मांगूंगा. यह मनगढ़ंत बकवास कुछ और नहीं बल्कि घटिया प्रचार है, जिसका उद्देश्य केवल अपने ही लोगों को गुमराह करना है. दुर्भाग्य से भारत क्रिकेट में राजनीति को घसीट रहा है, जिससे खेल की भावना को ठेस पहुंच रही है'.

उन्होंने आगे लिखा, 'एसीसी अध्यक्ष होने के नाते मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं. अगर वे सचमुच इसे चाहते हैं तो वे एसीसी कार्यालय आकर मुझसे इसे ले सकते हैं'.

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारत-पाकिस्तान राजनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए नकवी से ट्रॉफी और पदक लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अनुरोध किया कि पुरस्कार अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा प्रदान किए जाएं लेकिन, नकवी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया.

इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नकवी ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से व्यक्तिगत रूप से दुबई जाकर एसीसी कार्यालय से ट्रॉफी लेने की मांग की थी.

ये खबर भी पढ़ें : भारत के आगे झुका पाकिस्तान, मोहसिन नकवी ने मांगी बीसीसीआई से माफी, ट्रॉफी देने पर तकरार जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHSIN NAQVIMOHSIN NAQVI APOLOGISING TO BCCIPCB VS BCCIINDIAN CRICKET TEAMASIA CUP TROPHY CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.