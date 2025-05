ETV Bharat / sports

RCB के आगे पंजाब के बल्लेबाजों ने टेके घुटने, 101 पर हुए ढेर, सुयश और हेजलवुड ने चटकाए 3-3 विकेट - PBKS VS RCB QUALIFIER 1

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 29, 2025 at 9:21 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 9:28 PM IST 3 Min Read

मुल्लांपुर : आईपीएल 2025 के क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14.1 ओवर में 101 रनों पर ऑलआउट कर दिया है. जोश हेजलवुड, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार की तिकड़ी ने मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 ओवर के अंदर ही पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. पंजाब एक समय 6.3 ओवर में 50 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी. पंजाब किंग्स आरसीबी के गेंदबाज द्वारा लिए शुरुआती झटकों से उभर नहीं पाई. आरसीबी के गेंदबाजों ने बिखेरा जलवा

इसी बीच आरसीबी के स्टार स्पिनर सुयश शर्मा ने एक के बाद एक पंजाब के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी. आरसीबी के आगे 10.3 ओवर में पंजाब ने 78 रनों के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते 8 विकेट गंवा दिए. आरसीबी के गेंदबाजों ने पंजाब के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. अब आरसीबी को आईपीएल 2025 के फाइनल में जगह बनाने के लिए 102 रनों का लक्ष्य हासिल करना होगा.

स्टोइनिस ने मचाई पंजाब की लाज

पंजाब किंग्स के लिए प्रियांश आर्य ने 7, प्रभसिमरन सिंह ने 17, जोश इंगलिस ने 4, श्रेयस अय्यर ने 2, नेहाल वढेरा ने 8, शशांक सिंह ने 3, हरप्रीत बरार ने 4 रन बनाए. पंजाब के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा रन मार्कस स्टोइनिस और अजमतुल्लाह उमरजई ने बनाए. स्टोइनिस ने 17 बॉल में 2 चौके और 2 छक्कों के साथ 26 रनों की पारी खेली जबकि उमरजई ने 11 बॉल में 1 चौके और 1 छक्के के साथ 18 रन बनाए. सुयश और हेजलवुड ने चटकाए 3-3 विकेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए सबसे ज्यादा विकेट सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड ने हासिल किए. सुयश ने 3 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए तो वहीं हेजलवुड ने 3.1 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए. आरसीबी के लिए यश दयाल ने 2 विकेट चटकाए. भुवनेश्वर कुमार और रोमारियो शेफर्ड ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. पंजाब किंग्स के लिए सबसे कम ऑल-आउट टोटल 73 बनाम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, पुणे, 2017

88 बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2015

88 बनाम आरसीबी, इंदौर, 2018

101 बनाम आरसीबी, मुल्लानपुर, 2025*

111 बनाम केकेआर, मुल्लानपुर, 2025 आईपीएल प्लेऑफ में सबसे कम टीम स्कोर 82 - डेक्कन चार्जर्स बनाम आरसीबी, डीवाई पाटिल, 2010

87 - दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, मुंबई वानखेड़े, 2008

101 - एलएसजी बनाम एमआई, चेन्नई, 2023 एलिमिनेटर

101 - पंजाब किंग्स बनाम आरसीबी, मुल्लानपुर, क्वालीफायर 1*

104 - डेक्कन चार्जर्स बनाम सीएसके, डीवाई पाटिल, 2010 ये खबर भी पढ़ें : RCB ने टॉस जीतकर पंजाब को दिया बल्लेबाजी न्योता, दोनों टीमों की प्लेइंग-11 में हुए बदलाव, ये खतरनाक खिलाड़ी लौटे वापस

मुल्लांपुर : आईपीएल 2025 के क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14.1 ओवर में 101 रनों पर ऑलआउट कर दिया है. जोश हेजलवुड, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार की तिकड़ी ने मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 ओवर के अंदर ही पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. पंजाब एक समय 6.3 ओवर में 50 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी. पंजाब किंग्स आरसीबी के गेंदबाज द्वारा लिए शुरुआती झटकों से उभर नहीं पाई. आरसीबी के गेंदबाजों ने बिखेरा जलवा

इसी बीच आरसीबी के स्टार स्पिनर सुयश शर्मा ने एक के बाद एक पंजाब के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी. आरसीबी के आगे 10.3 ओवर में पंजाब ने 78 रनों के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते 8 विकेट गंवा दिए. आरसीबी के गेंदबाजों ने पंजाब के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. अब आरसीबी को आईपीएल 2025 के फाइनल में जगह बनाने के लिए 102 रनों का लक्ष्य हासिल करना होगा. स्टोइनिस ने मचाई पंजाब की लाज

पंजाब किंग्स के लिए प्रियांश आर्य ने 7, प्रभसिमरन सिंह ने 17, जोश इंगलिस ने 4, श्रेयस अय्यर ने 2, नेहाल वढेरा ने 8, शशांक सिंह ने 3, हरप्रीत बरार ने 4 रन बनाए. पंजाब के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा रन मार्कस स्टोइनिस और अजमतुल्लाह उमरजई ने बनाए. स्टोइनिस ने 17 बॉल में 2 चौके और 2 छक्कों के साथ 26 रनों की पारी खेली जबकि उमरजई ने 11 बॉल में 1 चौके और 1 छक्के के साथ 18 रन बनाए. सुयश और हेजलवुड ने चटकाए 3-3 विकेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए सबसे ज्यादा विकेट सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड ने हासिल किए. सुयश ने 3 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए तो वहीं हेजलवुड ने 3.1 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए. आरसीबी के लिए यश दयाल ने 2 विकेट चटकाए. भुवनेश्वर कुमार और रोमारियो शेफर्ड ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. पंजाब किंग्स के लिए सबसे कम ऑल-आउट टोटल 73 बनाम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, पुणे, 2017

88 बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2015

88 बनाम आरसीबी, इंदौर, 2018

101 बनाम आरसीबी, मुल्लानपुर, 2025*

111 बनाम केकेआर, मुल्लानपुर, 2025 आईपीएल प्लेऑफ में सबसे कम टीम स्कोर 82 - डेक्कन चार्जर्स बनाम आरसीबी, डीवाई पाटिल, 2010

87 - दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, मुंबई वानखेड़े, 2008

101 - एलएसजी बनाम एमआई, चेन्नई, 2023 एलिमिनेटर

101 - पंजाब किंग्स बनाम आरसीबी, मुल्लानपुर, क्वालीफायर 1*

104 - डेक्कन चार्जर्स बनाम सीएसके, डीवाई पाटिल, 2010 ये खबर भी पढ़ें : RCB ने टॉस जीतकर पंजाब को दिया बल्लेबाजी न्योता, दोनों टीमों की प्लेइंग-11 में हुए बदलाव, ये खतरनाक खिलाड़ी लौटे वापस

Last Updated : May 29, 2025 at 9:28 PM IST