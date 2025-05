ETV Bharat / sports

RCB ने टॉस जीतकर पंजाब को दिया बल्लेबाजी न्योता, दोनों टीमों की प्लेइंग-11 में हुए बदलाव, ये खतरनाक खिलाड़ी लौटे वापस - IPL 2025 QUALIFIER 1

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 29, 2025 at 7:10 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 7:31 PM IST 2 Min Read

मुल्लांपुर: आईपीएल 2025 का क्वालीफायर 1 पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. इस मुकाबले में दोनों टीमों ने अपनी-अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव किया है. पंजाब और बेंगलुरु की प्लेइंग-11 में हुए ये बड़े बदलाव

पंजाब किंग्स ने मार्को जानसेन की जगह पर अजमतुल्लाह उमरजई को टीम में शामिल किया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो उन्होंने भी एक बड़ा बदलाव किया हैं. टीम में जोश हेजलवुड की वापसी हुई है. इन दोनों खिलाड़ियों के आने से दोनों टीमों की प्लेइंग-11 काफी मजबूत नजर आ रही है. रजत पाटीदार ने टॉस पर बोली अहम बात

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतने के बाद कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे. विकेट बहुत सख्त लग रहा है घास अच्छी-खासी है और हम पहले कुछ ओवरों में अधिक से अधिक विकेट चटकाने की कोशिश करेंगे. पिछले मैच में सभी ने 100 प्रतिशत से अधिक दिया, जितेश साल्ट और कोहली ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. हमारे लिए एक बदलाव है. तुषारा की जगह हेजलवुड को शामिल किया गया है.

टॉस पर क्या बोले श्रेयस अय्यर

इस मुकाबले में टॉस के दौरान श्रेयस अय्यर ने कहा, ' हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. अगर आप यहां का रिकॉर्ड देखें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. इसलिए मैं आशावादी हूं. जब आप मैदान में प्रवेश करते हैं तो आपको इस तरह के उत्साह की आवश्यकता होती है और इससे हमें बहुत ऊर्जा भी मिलती है. जिस तरह से हमारे सलामी बल्लेबाज निडर दृष्टिकोण और रवैया दिखा रहे हैं. वह शानदार है. मार्को जानसेन बाहर हैं और उनकी जहग पर अजमतुल्लाह उमरजाई आए हैं. पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग-11 पंजाब : प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, जोश इंगलिस, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बरार, काइल जैमीसन, अर्शदीप सिंह इम्पैक्ट प्लेयर - विजयकुमार वैश्यक, प्रवीण दुबे, सूर्यांश शेडगे, मुशीर खान, जेवियर बार्टलेट. बेंगलुरु: विराट कोहली, फिल साल्ट, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (कप्तान), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर - मयंक अग्रवाल, रसिख सलाम, मनोज भंडागे, टिम सीफर्ट, स्वप्निल सिंह. ये खबर भी पढ़ें : 'मेरा लक्ष्य टीम को पहली बार'... RCB के खिलाफ मैच से पहले PBKS के कप्तान ने बोली बड़ी बात

