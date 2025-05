ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात, कड़ी सुरक्षा में PBKS और DC के खिलाड़ी धर्मशाला से रवाना, BCCI ने किया IPL 2025 स्थगित - IPL 2025 SUSPENDED

Published : May 9, 2025 at 2:06 PM IST

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

HPCA प्रशासन की ओर से बताया गया कि भारत-पाक के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए धर्मशाला में बीती रात आईपीएल मैच को रोक दिया गया और पूरा स्टेडियम खाली करवाया गया. वहीं, कड़ी सुरक्षा के बीच आज BCCI की ओर से स्पेशल ट्रेन में PBKS और DC के खिलाड़ियों को धर्मशाला से रवाना गया.

BCCI ने किया IPL 2025 को स्थगित

बता दें कि आईपीएल सीजन 18 के तहत धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैच खेले जाने थे. पहला मैच 4 मई को किंग्स इलेवन पंजाब v/s लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था. वहीं, दूसरा मैच 8 मई को किंग्स इलेवन पंजाब v/s दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा था, जिसे बीच में ही रोक दिया गया. जबकि 11 मई को किंग्स इलेवन पंजाब v/s मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले सहित सभी आईपीएल मैच को बीसीसीआई ने स्थगित कर दिए हैं.

धर्मशाला में रोका गया मैच, स्टेडियम खाली करवाया गया

गौरतलब है कि बीती गुरुवार की रात धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच खेला जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल-ड्रोन अटैक को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया और मैच को बीच में ही रोक दिया गया. HPCA प्रशासन ने स्टेडियम को खाली कराने की कवायद शुरू की और कुछ ही देर में स्टेडियम को खाली करवा दिया गया. इसी के साथ स्टेडियम में फ्लड लाइट को भी बंद कर दिया गया और क्रिकेट खिलाड़ियों को भी कड़ी सुरक्षा के साथ स्टेडियम से निकाला गया और उन्हें निजी होटल तक पहुंचाया गया. इसी के साथ दर्शकों को भी स्टेडियम के अलग-अलग गेट से बाहर निकाला गया.

ये भी पढ़ें: धर्मशाला में बीच मैच में हुआ ब्लैकआउट, PBKS vs DC मैच रद्द, खाली करवाया गया स्टेडियम