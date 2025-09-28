ETV Bharat / sports

इतिहास रचने वाले शैलेश के मां-पिता को नहीं पता था बेटा एथलीट है..'टीवी पर देखा तो पता चला'

पैरा एथलीट शैलेश कुमार की सफलता की कहानी काफी रोचक है. आन इनकी चर्चा चारो आर हो रही है.

Shailesh Kumar Success Story
पैरा एथलीट शैलेश कुमार की सक्सेस स्टोरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2025 at 5:06 PM IST

जमुई: बिहार के शैलेश कुमार की चर्चा चारो ओर हो रही है. कुछ समय पहले तक इनके मां-पिता को पता नहीं था कि मेरा बेटा एथलीट है. एक दिन गांव के लोगों ने अचनाक टीवी में देखा तो परिवार के लोगों को सूचना दी. इसके बाद पता चला कि शैलेश कुमार पैरा एथलीट हैं. आज खेल के बदौलत ही बिहार प्रशासनिक विभाग में सीडीपीओ के पद पर कार्यरत हैं.

छलांग लगाकर रिकॉर्ड तोड़ा: शनिवार को दिल्ली में आयोजित 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण के अनुसार T42 श्रेणी की हाई जंप में सफलता मिली. इसमें क्रमश: 1.85, 1.88 और 1.91 मीटर की छलांग लगाकर रिकॉर्ड तोड़ा.

पैरा एथलीट शैलेश कुमार के माता-पिता (ETV Bharat)

पिता किसान व मां गृहणि: 25 साल के शैलेश मूल रूप से जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड स्थित इस्लामनगर गांव के रहने वाले हैं. इनके पिता शिवनंदन यादव किसान और मां प्रतिमा देवी गृहणि हैं. पिता बताते हैं कि गांव के ही स्कूल में पढ़ाई की. जमुई के कॉलेज से बीए की पढ़ाई. पढ़ाई के साथ-साथ गांव में खेल-कूदकर आगे बढ़े.

पैरालंपिक में कर चुके हैं प्रतिनिधित्व: शैलेश कुमार इससे पहले भी कई मेडल अपने नाम किए हैं. 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में गोल्ड के साथ-साथ चीन में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. 23 साल की उम्र में फ़्रांस में पारा ऐथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते थे. बेंगलूरू में 5वीं इंडिन ओपन पैरा ऐथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीते और 2024 पेरिस पैरालंपिक में प्रतिनिधित्व बी किया.

टीवी में देखने पर पता चला: शैलेश की कामयाबी के पीछे की मेहनत के बारे में परिवार को भी जानकारी नहीं है. पिता शिवनंदन यादव कहते हैं कि गांव में बच्चों के साथ स्कूल जाता था. इसी दौरान सामान्य खेल-कूद करता था. उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि क्या खेल खेलता है. जब टीवी पर आया तो पता चला कि किछ अच्छा कर रहा है.

"स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ खेलता भी था. हमें लगा था कि जैसे स्कूल में सामान्य खेलकूद होता है, वही कर रहा है. एक दिन गांव के लोगों ने टीवी पर देखा तो इसकी जानकारी दी, तब पता चला कि शैलेश खिलाड़ी है." -शिवनंदन यादव, पिता

शैलेश की मां बताती हैं कि शैलेश को स्कूल भेजती थी. उन्हें तो पता भी नहीं था कि वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता है या फिर खेलने के लिए. स्कुल से आने के बाद भी खेलने के लिए जाता था. कहां जाता था, कौन खेल खेलता था, इसके बारे में नहीं पता.

Shailesh Kumar Success Story
शैलेश कुमार के माता-पिता (ETV Bharat)

बांस लगाकर जंप की प्रैक्टिस: पिता ने बताया कि दिव्यांगता के बावजूद पढाई के साथ-साथ खेल के प्रति लगाव रहा है. स्कूल के समय भी खुले मैदान में बांस लगाकर कूद का प्रैक्टिस किया करता था. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मार्गदर्शक की कमी रही, लेकिन इसे शैलेश ने अपनी कमजोरी साबित नहीं होने दिया.

बिहार सरकार ने दी नौकरी: शिवनंदन यादन किसान है. कुछ साल पहले तक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. महाजन से कर्ज लेकर खेती करते थे. मेहनत मजदूरी कर बच्चों को पढ़ाया. आज खेलते-खेलते नौकरी ले ली. बिहार में समाज कल्याण विभाग में बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं.

मेडल लाओ नौकरी पाओ: इस योजना की शुरुआत बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने की. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल में पद लाने वाले को नौकरी दी जाति है. स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य लाने वालों को बिहार प्रशासनिक और पुलिस विभाग में A ग्रेड की नौकरी मिलती है.

75 लाख रुपया देंगे सीएम: शैलेश कुमार की सफलता पर सीएम नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री और नेताओं ने बधाई दी. सीएम ने खेल पुरस्कार योजना के तहत 75 लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे. सीएम ने इसकी जानकारी अपने X हैंडल से दी है.

