ETV Bharat / sports

पाकिस्तानी खिलाड़ी के बिगड़े बोल, भारतीय खिलाड़ी से बॉक्सिंग करने की जताई इच्छा

Pakistan India controversy: पाकिस्तानी खिलाड़ी के बेतुके बयान ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान विवाद को गहरा कर दिया.

पाकिस्तानी खिलाड़ी
पाकिस्तानी खिलाड़ी (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत पाकिस्तान के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में खत्म हुए एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान का मैच काफी विवादों से भरा रहा. पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिससे एक विवाद खड़ा हो गया. अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी के अध्यक्ष, जो पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान के ग्रहमंत्री भी हैं, मोहसिन नकवी से लेने से मना कर के एक और नया विवाद खड़ा कर दिया.

अबरार अहमद के बिगड़े बोल
अब पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद ने एक यूट्यूब इंटरव्यू के दौरान भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन पर विवादास्पद बयान देकर एक और विवाद खड़ा कर दिया. इस इंटरव्यू में उन्होंने शिखर धवन से बॉक्सिंग करने की इच्छा जताई थी. ये विडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिस पर कुछ यूजर्स ने अबरार की आलोचना की, जबकि कुछ ने इसे हल्का-फुल्का मजाक बताया.

जब यूट्यूब चैनल पर अबरार से पूछा गया कि वह बॉक्सिंग रिंग में किस क्रिकेटर से मुकाबला करना चाहेंगे. तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'मैं चाहता हूं कि जब मैं बॉक्सिंग करूं तो मेरे सामने शिखर धवन खड़ा हो.' इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा की ये शिखर धवन का एक भी पंच नहीं सह पाएगा.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेतुकी बयानबाजी
बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के खिलाड़ियों पर बेतुकी बयानबाजी की हो. इससे पहले शाहिद अफरीदी और शिखर धवन के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस हो चुकी है. इसके अलावा इरफान पठान और अफरीदी के बीच भी ऐसा हो चुका है. हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को सुवरकुमार कह कर बात की, जो पाकिस्तान के गंदी सोच को जाहिर करता है.

अबरार अहमद का क्रिकेट करियर
अबरार अहमद पाकिस्तान के लिए अब तक 10 टेस्ट, 11 वनडे और 23 टी20 मैच खेल चुके हैं. एशिया कप 2025 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था. उन्होंने यूएई में स्पिन के अनुकूल पिचों पर सात मैचों में केवल छह विकेट लिए, जबकि भारत के कुलदीप यादव ने वहां पर टूर्नामेंट से सबसे ज्यादा 14 विकेट निकाले.

पाकिस्तान अब घर में दक्षिण अफ्रीका से तीनों फॉर्मेट में सीरीज खेलने वाला हैं. और अबरार को दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि साजिद खान और नोमान अली को बतौर स्पिनर टीम में बरकरार रखा.

ये भी पढ़ें

पहलगाम अटैक के बाद अफरीदी और धवन में छिड़ी जंग, कारगिल ट्वीट का दिया जवाब, कहा- 'आओ तुम्हें चाय पिलाता हूं'

इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे... पहलगाम अटैक पर शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी की बोलती की बंद

'क्या उसने कुत्ते का मांस खाया है?...' जब इरफान पठान का पाकिस्तानी खिलाड़ी पर फूटा गुस्सा

For All Latest Updates

TAGGED:

ABRAR AHMED ON SHIKHAR DHAWANPAKISTAN INDIA CONTROVERSYSHIKHAR DHAWAN VIRAL VIDEOABRAR AHMED CRICKET CAREERABRAR AHMED SHIKHAR DHAWAN FIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.