मैनचेस्टर: पिछले महीने अगस्त में कथित रेप केस में गिरफ्तार पाकिस्तानी युवा बल्लेबाज हैदर अली पर बड़ा अपडेट सामने आया है. इंग्लैंड की मैनचेस्टर पुलिस ने अपर्याप्त सबूतों के आधार पर रेप केस को खारिज कर दिया है. बलात्कार के आरोप से बरी होने के बाद, पाकिस्तानी क्रिकेटर को अगले कुछ घंटों में अपना पासपोर्ट वापस मिल जाएगा. जिसके बाद वो ब्रिटेन में स्वतंत्र रूप से आ-जा सकेंगे.
रेप केस का आरोप कब लगा?
हैदर अली पर रेप केस का आरोप उस समय लगा जब वो पाकिस्तान शाहीन की टीम साथ इंग्लैंड की ए टीम के खिलाफ मैच खेलने मैनचेस्टर पहुंचे थे. जहां पर एक पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश लड़की हैदर अली पर बलात्कार का आरोप लगाया. उसके बाद युवा बल्लेबाज को मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया.
اے ایمان والو ! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرلیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو۔(القرآن)#haiderali pic.twitter.com/S2UR5P4ll0— 𝑨𝙗𝒅𝙪𝒍𝙡𝒂𝙝 𝙎𝒖𝙡𝒕𝙖𝒏⁵⁶ (@Abdullahs_56) September 3, 2025
हैदर अली निलंबित
रेप केस की जांच में घिरने की खबर सामने आते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को जांच पूरी होने तक टीम से निलंबित कर दिया और कानूनी लड़ाई के लिए पूरा सहयोग करने का फैसला किया. अब जबकि हैदर अली केस से बरी हो गए हैं तो उनके टीम में वापसी के रास्ते भी साफ हो गए हैं.
क्रिकेट करियर
24 वर्षीय हैदर अली ने 2020 में टी20 और वनडे में डेब्यू किया. 35 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, अली ने 17.41 की औसत और 124.69 के स्ट्राइक रेट से 505 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं. उनका वनडे अनुभव दो मैचों का है, जिसमें उन्होंने 21 की औसत से 42 रन बनाए हैं. इसके अलावा हैदर अली 2020 आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में पाकिस्तानी टीम के उप-कप्तान भी रहे थे. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में वो पेशावर जाल्मी, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. जहां उन्होंने 49 मैचों में चार अर्धशतकों के साथ कुल 846 रन बनाए हैं.
