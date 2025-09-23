आज श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें संभावित प्लेइंग-11
Asia cup 2025: आज एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच खेला जाएगा. फाइनल के लिहाज से मैच दोनों के लिए अहम होगा.
Published : September 23, 2025 at 9:44 AM IST
हैदराबाद : एशिया कप 2025 के सुपर-4 का तीसरा मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच आज यानी 23 सितंबर (मंगलवार) को खेला जाने वाला है. ये मैच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तानी सलमान अली आग और श्रीलंका की कमान चरिथ असलंका संभालेंगे. तो आइए इस मैच से पहले हम आपको पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बताते हैं.
श्रीलंका और पाकिस्तान के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं. इन 23 मैचों में से पाकिस्तान ने 13 में जीत मिली है. तो वहीं श्रीलंकाई टीम सिर्फ 10 मैच अपने नाम कर पाई है. आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा श्रीलंका पर भारी है लेकिन श्रीलंका का मौजूदा फॉर्म पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय होगा. इन दोनों टीमों के अंतिम पांच मुकाबलों की बात करें दो दोनों ने तीन-तीन मैच जीत हैं जबकि दोनों को 2-2 मुकाबलों में हार मिली है.
पिच रिपोर्ट
अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार साबित होती है. इस पिच पर बल्लेबाज खूब रनों का अंबार लगाते हैं. अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में ज्यादा स्कोर वाले मैदानों में से एक है. इस पिच पर धीमी गति के गेंदबाजों को भी मदद मिलती है. श्रीलंका ने ग्रुप चरण में यहां पर 2 मैच खेले और दोनों जीते हैं. मौसम की बात करें तो खिलाड़ियों को गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ेगा.
इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
हारिस रऊफ ने श्रीलंका के खिलाफ दो टी20 मैच खेले हैं लेकिन उनके नाम पांच विकेट मौजूद हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ पिछले मैच में 26 रन देकर 2 विकेट लिए थे. बल्लेबाजी में फखर जमान और साहिबजादा फरहान के ऊपर नजर रहने वाली हैं, फरहान ने भारत के खिलाफ 58 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी. वो 132 रन बना चुके हैं.
नुवान तुषारा पारी के शुरुआती ओवरों में अपनी आउटस्विंग के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्हें पावरप्ले में कई अहम विकेट मिले हैं. उन्होंने 4 मैचों में 6 विकेट लिए हैं. श्रीलंका के लिए बल्ले के साथ पथुम निसांका अहम साबित होंगे. वो टूर्नामेंट में 146 रन बनाकर टीम के टॉप विकेट टेकर हैं.
श्रीलंका और पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11
श्रीलंका - पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरित असलंका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा.
पाकिस्तान - साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, सलमान आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, मोहम्मद हारिस, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.