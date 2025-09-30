ETV Bharat / sports

पाकिस्तानी टेस्ट टीम का ऐलान, 3 नए खिलाड़ियों को मिली जगह, देखें पूरा स्क्वाड

Pakistan Test squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है.

पाकिस्तानी टेस्ट टीम का ऐलान
पाकिस्तानी टेस्ट टीम का ऐलान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 12:09 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 अक्टूबर से शुरू हो रही आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के तहत दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. शान मसूद इस सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे, जबकि 3 नए खिलाड़ी - आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर - को भी टीम में शामिल किया गया है.

इन तीनों नए खिलाड़ियों में आसिफ अफरीदी बाएं हाथ का स्पिनर और फैसल अकरम रिस्ट स्पिनर हैं जबकि रोहेल नजीर विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. इसके अलावा टीम में सीनियर खिलाड़ी बाबर और रिजवान को भी शामिल किया गया है.

पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज
पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा. टेस्ट श्रृंखला के बाद 28 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच तीन टी20 और तीन एकदिवसीय मैच खेले जाएंगे, जिसके लिए टीमों की घोषणा बाद में की जाएगी.

आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 ​​की मौजूदा विजेता दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की इस चक्र में ये पहली टेस्ट सीरीज है. पाकिस्तानी टेस्ट टीम के हेड कोच अजहर महमूद हैं, जबकि सिमित ओवरों की टीम के हेड को माइक हेसन हैं.

शान मसूद टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी जारी रखेंगे, जबकि रिजवान विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. बाबर की वापसी से मध्य क्रम मजबूत हुआ है, जबकि प्रमुख गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और अबरार अहमद भी टीम में शामिल हैं. इमाम-उल-हक और अब्दुल्ला शफीक के पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है, जबकि सऊद शकील और सलमान अली आगा बल्लेबाजी की गहराई को मजबूत करेंगे.

आसिफ अफरीदी और फैसल अकरम के शामिल होने से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी एक अहम हथियार साबित होगी, जबकि रोहेल नजीर एक अतिरिक्त विकेटकीपिंग विकल्प प्रदान करेंगे.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम: शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान (विकेट कीपर), नोमान अली, रोहेल नजीर (विकेट कीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी.

