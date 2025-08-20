ETV Bharat / sports

इमरान खान के बाद वसीम अकरम की भी हो सकती है गिरफ्तारी, जानें क्या है पूरा मामला ? - WASIM AKRAM IN TROUBLE

Wasim Akram in trouble: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान दो साल से ज्यादा समय से जेल में हैं.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2025 at 10:16 AM IST

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और पूर्व कप्तान पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है. क्योंकि तेज गेंदबाज वसीम अकरम पर एक शख्स से ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी ऐप को प्रमोट करने का आरोप लगाया है. इससे पहले इसी केस में पाकिस्तान के प्रसिद्ध टिकटॉकर और यूट्यूबर साद-उर-रहमान, जिन्हें डिक्की भाई के नाम से भी जाना जाता है, को गिरफ्तार किया गया है.

क्या है पूरा मामला?
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक शिकायतकर्ता, मोहम्मद फैयाज ने लाहौर में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NCCIA) में वसीम अकरम के खिलाफ खेलों से संबंधित एक ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का कथित तौर पर समर्थन करने और उससे जुड़े होने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है.

वसीम अकरम (AFP PHOTO)

शिकायतकर्ता ने कहा, 'पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम एक विदेशी सट्टेबाजी ऐप 'बाजी' के ब्रांड एंबेसडर के रूप में जुड़े हुए थे. सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पोस्टर और एक वीडियो क्लिप में वसीम अकरम को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए दिखाया गया है, जिससे आम उपयोगकर्ताओं में इस ऐप के प्रति रुचि पैदा हुई है.' शिकायतकर्ता ने एनसीसीआईए से इलेक्ट्रॉनिक अपराध अधिनियम 2016 के तहत अकरम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

वसीम अकरम का क्रिकेट करियर
वसीम अकरम ने फिलहाल इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है. इस तेज गेंदबाज ने 104 टेस्ट और 356 वनडे मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है. टेस्ट में उनके नाम 414 विकेट हैं और वनडे में 502 विकेट हैं. वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं. बल्ले से भी उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं. टेस्ट में उनके नाम 2898 रन हैं जिसमें नाबाद 257 उनका सर्वोच्च स्कोर है. जबकि वनडे में उनके नाम कुल 3717 रन हैं. जिसमें 86 उनका हाईएस्ट रन है.

इमरान खान 2 साल से जेल में
पाकिस्तान को 1992 में वर्ल्ड कप जिताने वाले इकलौते कप्तान इमरान खान पिछले दो साल से जेल में हैं. अंदरुनी राजनीति की वजह से उन्हें सत्ता से हटाए जाने के बाद जेल में बंद कर दिया गया. उन पर कई तरह के करप्शन के केस भी है. इस समय उनकी लड़ाई पाकिस्तान की फौज से है. उनका आरोप है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर का हाथ है.

इमरान खान (AFP PHOTO)

