पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगा जोर का झटका, एशिया कप फाइनल हारने के बाद बोर्ड ने उठाया बड़ा कदम, जानिए पूरा मामला
NOC for Pakistani Cricketers: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय खिलाड़ियों के विदेशी लीग खेलने के बारे में बड़ा कदम उठाया है.
Published : September 30, 2025 at 5:31 PM IST
हैदराबाद: एशिया कप 2025 में भारत से हारने के एक दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बारे में बड़ा फैसला लिया है. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पीसीबी ने विदेशी लीग के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ियों के एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) को निलंबित कर दिया है. इस फैसले से पाकिस्तान के कई बड़े क्रिकेटर प्रभावित होंगे.
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीओओ समीर अहमद ने एनओसी निलंबित करने की अधिसूचना जारी की. अधिसूचना के अनुसार, विदेशी लीग के लिए जारी किए गए एनओसी पर रोक लगा दी गई है.
हाल ही में पीसीबी ने बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मुहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ जैसे बड़े खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी किए थे. इन के अलावा भी कई खिलाड़ी विदेशी लीग में खेलते हैं.
बिग बैश लीग 15 में खेलने वाले थे 6 खिलाड़ी
बता दें कि बिग बैश लीग 15 में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी खेलने वाले थे. जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली का नाम शामिल है. शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान को प्लेटिनम कैटेगरी में चुना गया है. जिस श्रेणी की बेस प्राइज लगभग पौने 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपये है.
तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को ब्रिसबेन हीट ने खरीदा था, जबकि हरिस रऊफ को मेलबर्न स्टार्स ने एक बार फिर अपने पास रखा था और मोहम्मद रिजवान को मेलबर्न रेनेगेड्स ने चुना था. शादाब खान को सिडनी थंडर ने दूसरे राउंड में पिक किया था. यह शादाब का BBL फ्रैंचाइजी के साथ चौथा सीजन है, इससे पहले वह ब्रिस्बेन हीट (2017), सिडनी सिक्सर्स (2021-22) और होबार्ट हरिकेंस (2022-23) के लिए खेल चुके हैं. हसन अली को एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पिक किया था.
इससे पहले बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने बेस प्राइस से ज्यादा की रकम देकर प्री-साइन किया था. रिपोर्ट्स की मानें तो बाबर ने सिडनी सिक्सर्स के साथ लगभग 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का अनुबंध किया है.