शर्मनाक! गुस्से से तिलमिलाए पाकिस्तानी कप्तान ने लांघी सारी सीमा, मैच प्रेजेंटेशन में फेंका प्राइस मनी चेक, देखें वीडियो

मैच के बाद मैदान पर हुआ जमकर ड्रामा भारत ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी (पीसीबी चैयरमैन) से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाया. भारतीय टीम और नकवी के बीच इस गतिरोध का नतीजा यह हुआ कि क्रिकेट इतिहास में पहली बार ट्रॉफी आधिकारिक तौर पर सौंपे बिना ही टूर्नामेंट समाप्त हो गया.

हैदराबाद : रविवार रात भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल में मैच के बाद हुए पुरस्कार वितरण समारोह में सलमान अली आगा ने गुस्से में चेक फेंक दिया. भारत ने यह रोमांचक मुकाबला पांच विकेट से जीता लेकिन मैच के बाद भी काफी ड्रामा हुआ.

पाकिस्तानी कप्तान सलमान ने की बदतमीजी

हालांकि, विवाद यहीं नहीं थमा और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच के बाद एक विवादास्पद कदम उठाया. उन्होंने उपविजेता का चेक लिया और फिर कुछ ही देर बाद झुंझलाहट में उसे फेंक दिया. आगा के इस कदम पर दर्शकों ने हूटिंग की जो देरी से हुए समारोह में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े थे.

यह पूरा नाटक तब शुरू हुआ जब भारत ने मंच पर आने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वे ट्रॉफी केवल अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से ही लेंगे. नकवी मंच पर अड़े रहे, जिससे गतिरोध पैदा हो गया और आयोजकों ने ट्रॉफी छीन ली. पाकिस्तानी खिलाड़ी लगभग एक घंटे तक अपने ड्रेसिंग रूम में ही रहे, जिससे समारोह में भी देरी हुई.

भारत-पाकिस्तान फाइनल का हाल

भारत ने रोमांचक फाइनल में अपना धैर्य बनाए रखा और पांच विकेट से जीत दर्ज करके 9वां एशिया कप खिताब अपने नाम किया. 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का स्कोर 20/3 हो गया था, लेकिन तिलक वर्मा के नाबाद 69 रनों और शिवम दुबे के 33 रनों की बदौलत भारत ने जीत हासिल की. ​​भारत के तीन शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद संजू सैमसन ने भी तिलक के साथ मिलकर 24 रन बनाए. इससे पहले मैच में पाकिस्तान की टीम अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ा गई. 113/1 के स्कोर से आगे खेलते हुए, कुलदीप यादव के चार विकेटों के साथ 146 रनों पर ऑल आउट हो गई.