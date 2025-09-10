ETV Bharat / sports

आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान के गेंदबाजों का कमाल, जोफ्रा आर्चर ने वनडे रैंकिंग में मचाया धमाल

पाकिस्तानी गेंदबाजों ने टी-20 रैंकिंग में कमाल कर दिया, जबकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने वनडे रैंकिंग में धमाल मचा दिया है.

Pakistan cricket team player and Jofra Archer
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और जोफ्रा आर्चर (AFP and ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 5:21 PM IST

नई दिल्ली: पाकिस्तान के गेंदबाजों ने नई टी20I रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है. जबकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान की ओर बढ़ गए हैं. जिससे साउथ अफ्रीका के नंबर 1 पर मौजूद गेंदबाज केशव मराहाज के लिए खतरा बढ़ गया है.

टी20 रैंकिंग में पाकिस्तानी गेंदबाजों का जलवा

हाल ही में हुई ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 75 रनों से जीत हासिल की और उनके गेंदबाजों ने टी20I रैंकिंग में सबसे बड़ा सुधार किया है. बाएं हाथ के स्पिनर सूफियान मुकीम फाइनल में दो विकेट लेने की बदौलत सात पायदान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं. तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी चार पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि लेग स्पिनर अबरार अहमद इस प्रतियोगिता में दो मैचों में छह विकेट लेने के बाद 39 पायदान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

इसके साथ ही स्पिनर मोहम्मद नवाज को उनके 10 विकेटों के लिए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया और बाएं हाथ के इस गेंदबाज को टी20I गेंदबाजों की सूची में 13 पायदान की छलांग लगाकर 30वें स्थान पर पहुंचा दिया गया, जिसमें न्यूज़ीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी शीर्ष पर बने हुए हैं.

रैंकिंग में इन बल्लेबाजों का जलवा बरकरार

पाकिस्तान के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फखर जमान टी20I बल्लेबाजों की ताज़ा रैंकिंग में सबसे बड़े विजेता हैं. त्रिकोणीय सीरीज में 155 रन बनाने के बाद यह बाएं हाथ का बल्लेबाज नौ पायदान चढ़कर 68वें स्थान पर पहुंच गया है. जबकि श्रीलंका के शीर्ष क्रम के खिलाड़ी कुसल परेरा हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद अर्धशतक की बदौलत तीन पायदान चढ़कर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं.

जिम्बाब्वे को अनुभवी सिकंदर रजा के हालिया प्रदर्शन से बल मिला है जो श्रीलंका के खिलाफ लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद टी20I ऑलराउंडरों की सूची में तीन पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं.

वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड के पेसर आर्चर को हुआ फायदा

ताजा वनडे रैंकिंग में भी काफी बदलाव आया है, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका दोनों के खिलाड़ियों ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2-1 से जीती गई सीरीज के बाद बढ़त हासिल की है. सबसे बड़ा फ़ायदा जोफ्रा आर्चर को हुआ, जिन्होंने सीरीज में आठ विकेट लिए, जिसमें साउथेम्प्टन में सीरीज के आख़िरी मैच में 18 रन देकर 4 विकेट का शानदार प्रदर्शन भी शामिल है. इसके साथ ही उन्हें वनडे गेंदबाजों की अपडेटेड रैंकिंग में 16 पायदान की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए.

राशिद और रूट का भी वनडे रैंकिंग में धमाल

आर्चर ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंग्लैंड के लिए दो विकेट लिए. आर्चर नंबर 1 वनडे गेंदबाज केशव महाराज से केवल 26 रेटिंग अंक पीछे हैं. दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में आठ विकेट लेकर रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है.आर्चर के साथी आदिल राशिद वनडे गेंदबाजों की इसी सूची में सात स्थान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर आ गए हैं. जबकि इंग्लैंड की तिकड़ी जो रूट (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर), जोस बटलर (सात स्थान ऊपर चढ़कर 35वें स्थान पर) और जैकब बेथेल (56 स्थान ऊपर चढ़कर 65वें स्थान पर) सभी ने वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में जगह बनाई है.

