एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रनों से हरा दिया. अब पाकिस्तान अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत करने वाला है.

Pakistan beat Afghanistan by 75 runs
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2025 at 10:31 AM IST

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर यानी मंगलवार से यूएई में होने वाली है. उससे पहले 7 सितंबर (रविवार) की बीती रात पाकिस्तान चैंपियन बन गया है. उसने यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेली गई टी20 ट्राई सीरीज का फाइनल जीत लिया है. जो एशिया कप से पहले पाकिस्तान का आत्मविश्वास और जोश बढ़ाएगा. ऐसे में पाकिस्तान की टीम अब एशिया कप में बढ़े हुए मनोबल के साथ उतरेगी.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया

टी20 ट्राई सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए. इसके बाद अफगानिस्तान लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 15.5 ओवर में 66 रनों पर ऑलआउट हो गई और पाकिस्तान ने 75 रनों के बड़े अंतर से मुकाबला जीत लिया.

अफगानिस्तान के नाम दर्ज हुआ सबसे लोएस्ट टोटल

पाकिस्तान के खिलाफ 66 रनों पर ऑलआउट होना अफगानिस्तान का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम दूसरा लोएस्ट टोटल बन गया है. इससे पहले अफगानिस्तान 26 जून 2024 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 56 रनों पर ढेर हो गई थी. जो उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे कम लोएस्ट टोटल है.

मोहम्मद नवाज ने चटकाए 5 विकेट

इस मैच में फखर जमान (27) पाकिस्तान की ओर से टॉप स्कोरर रहे. जबकि अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए. अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन राशिद खान (17) ने बनाए. तो वहीं पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज ने 5 विकेट चटकाए. उन्होंने 4 ओवर में 19 रन दिए और 1 मेडन ओवर डाला.

एशिया कप में धमाल मचाने को पाकिस्तान तैयार

अब पाकिस्तान एशिया कप 2025 में धमाल मचाने को तैयार है. पाकिस्तान ने अब तक एशिया कप का खिताब दो बार जीता है. अब वो तीसरा एशिया कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. एशिया कप का ओपनिंग मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. पाकिस्तान अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को करेगा, जहां उसका मुकाबला ओमान के साथ होगा.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमान इस समय सलमान आगा के हाथ में है, जिनकी कप्तानी में टीम लगातार अपने प्रदर्शन का स्तर ऊपर उठा रही है. क्योंकि टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

