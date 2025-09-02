ETV Bharat / sports

एशिया कप से पहले पाकिस्तान के आक्रामक बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा - ASIF ALI RETIREMENT

Asif Ali retirement: पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 33 साल की उम्र में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया.

Asif Ali
आसिफ अली (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 1:43 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा है. उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम को आक्रामक बल्लेबाज आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. वो अभी 33 साल के ही थे, लेकिन टीम से लगातार बाहर रहने की वजह से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट न खेलने का फैसला किया. लेकिन घरेलू और लीग क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे.

आसिफ ने पाकिस्तान के लिए आखिरी मैच 2022 टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला था, इससे पहले उन्होंने 2023 एशियाई खेलों में पाकिस्तान की ए टीम के लिए कुछ मैच खेले थे.

सोशल मीडिया पर एक संदेश में, आसिफ अली ने कहा, आज, मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूं. पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण अध्याय रहा है. मैं अपार कृतज्ञता के साथ संन्यास ले रहा हूं और दुनिया भर में घरेलू और लीग क्रिकेट खेलकर खेल के प्रति अपने जुनून को साझा करता रहूंगा.'

आसिफ अली
आसिफ अली (IANS PHOTO)

आसिफ अली का क्रिकेट करियर
आसिफ अली का क्रिकेट करियर बहुत ही छोटा रहा है. उन्होंने 2018 में क्रिकेट में पदार्पण किया और 2025 में इससे अलग हो गए. आसिफ ने 21 वनडे और 58 टी20 आई मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. वनडे प्रारूप में उन्होंने 3 अर्धशतकों की मदद से 382 रन बनाए, जबकि टी20 में उनके रनों की संख्या 577 रही, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 41 रन रहा.

आसिफ अली को मुख्य रूप से एक फिनिशर और पावर हिटर के रूप में जाना जाता था. क्योंकि उन्होंने जबतक खेला तक वनडे में 121.65 और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 133.87 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा.

आसिफ अली की यादगार पारी
अली के करियर में कई यादगार कैमियो शामिल हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ, जब पाकिस्तान को 12 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत थी, उन्होंने करीम जनत के ओवर में चार छक्के लगाए और सिर्फ सात गेंदों पर 25 रन बनाकर एक ओवर शेष रहते जीत पक्की कर दी. यह पारी पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने में अहम साबित हुई.

एक साल बाद एशिया कप में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण पारी खेली, जहां उन्होंने अंतिम ओवर में 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में मदद की.

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

