Women's ODI World Cup 2025: महिला वनडे विश्व कप अगले महीने 30 सितंबर से शुरू होने वाला है. जिसेक लिए अब हर टीम अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर रही है. इसी क्रम में पाकिस्तान ने भी अपने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम में कप्तानी की जिम्मेदारी फातिमा सना को सौंपी गई है. वो वनडे विश्व कप में पहली बार पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगी.

पिछले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली सना ने इससे पहले इस साल लाहौर में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर में टीम की कप्तानी की थी, जहां टीम ने 100 प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड बनाए रखते हुए इस साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था.

पहला वनडे विश्व कप में खेलने वाली खिलाड़ी

हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली दाएं हाथ की बल्लेबाज इमान फातिमा वनडे टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा, छह खिलाड़ी - नतालिया परवेज (8 वनडे, 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय), रमीन शमीम (8 वनडे, 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय), सदाफ शमास (15 वनडे, 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय), सादिया इकबाल (27 वनडे, 50 टी20 अंतरराष्ट्रीय), शवाल जुल्फिकार (3 वनडे, 9 टी20 अंतरराष्ट्रीय) और सैयदा अरूब शाह (2 वनडे, 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय) अपने पहले वनडे विश्व कप में खेलने के लिए तैयार हैं.

इसके अलावा, आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर में शामिल 15 सदस्यीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. एयमान और सदाफ को गुल फिरोजा और नजीहा अल्वी की जगह टीम में शामिल किया गया है, जिन्हें तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर के साथ पांच सदस्यीय रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है.

पाकिस्तान के मैच

पाकिस्तान अपने सभी ग्रुप-स्टेज मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा. अगर पाकिस्तान 29 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल और 2 नवंबर को होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाता है, तो दोनों मैच कोलंबो में ही होंगे.

पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम: फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एयमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज (विकेटकीपर) और सैयदा अरूब शाह

रिजर्व खिलाड़ी: गुल फिरोजा, नाजिहा अल्वी, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर