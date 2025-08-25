ETV Bharat / sports

पाकिस्तान ने वनडे विश्व कप के लिए स्क्वाड का किया ऐलान, फातिमा सना को मिली बड़ी जिम्मेदारी - WOMENS ODI WORLD CUP 2025

Women's ODI World Cup 2025: फातिमा सना पहली बार महिला वनडे विश्व कप में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगी.

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम
पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 11:28 AM IST

3 Min Read

Women's ODI World Cup 2025: महिला वनडे विश्व कप अगले महीने 30 सितंबर से शुरू होने वाला है. जिसेक लिए अब हर टीम अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर रही है. इसी क्रम में पाकिस्तान ने भी अपने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम में कप्तानी की जिम्मेदारी फातिमा सना को सौंपी गई है. वो वनडे विश्व कप में पहली बार पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगी.

पिछले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली सना ने इससे पहले इस साल लाहौर में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर में टीम की कप्तानी की थी, जहां टीम ने 100 प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड बनाए रखते हुए इस साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था.

पहला वनडे विश्व कप में खेलने वाली खिलाड़ी
हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली दाएं हाथ की बल्लेबाज इमान फातिमा वनडे टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा, छह खिलाड़ी - नतालिया परवेज (8 वनडे, 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय), रमीन शमीम (8 वनडे, 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय), सदाफ शमास (15 वनडे, 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय), सादिया इकबाल (27 वनडे, 50 टी20 अंतरराष्ट्रीय), शवाल जुल्फिकार (3 वनडे, 9 टी20 अंतरराष्ट्रीय) और सैयदा अरूब शाह (2 वनडे, 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय) अपने पहले वनडे विश्व कप में खेलने के लिए तैयार हैं.

इसके अलावा, आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर में शामिल 15 सदस्यीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. एयमान और सदाफ को गुल फिरोजा और नजीहा अल्वी की जगह टीम में शामिल किया गया है, जिन्हें तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर के साथ पांच सदस्यीय रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है.

पाकिस्तान के मैच
पाकिस्तान अपने सभी ग्रुप-स्टेज मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा. अगर पाकिस्तान 29 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल और 2 नवंबर को होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाता है, तो दोनों मैच कोलंबो में ही होंगे.

पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम: फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एयमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज (विकेटकीपर) और सैयदा अरूब शाह

रिजर्व खिलाड़ी: गुल फिरोजा, नाजिहा अल्वी, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर

ये भी पढ़ें

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत पहली बार करेंगी कप्तानी

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का बदला शेड्यूल, बेंगलुरु की जगह नवी मुंबई में खेले जाएंगे मैच

Women's ODI World Cup 2025: महिला वनडे विश्व कप अगले महीने 30 सितंबर से शुरू होने वाला है. जिसेक लिए अब हर टीम अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर रही है. इसी क्रम में पाकिस्तान ने भी अपने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम में कप्तानी की जिम्मेदारी फातिमा सना को सौंपी गई है. वो वनडे विश्व कप में पहली बार पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगी.

पिछले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली सना ने इससे पहले इस साल लाहौर में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर में टीम की कप्तानी की थी, जहां टीम ने 100 प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड बनाए रखते हुए इस साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था.

पहला वनडे विश्व कप में खेलने वाली खिलाड़ी
हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली दाएं हाथ की बल्लेबाज इमान फातिमा वनडे टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा, छह खिलाड़ी - नतालिया परवेज (8 वनडे, 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय), रमीन शमीम (8 वनडे, 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय), सदाफ शमास (15 वनडे, 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय), सादिया इकबाल (27 वनडे, 50 टी20 अंतरराष्ट्रीय), शवाल जुल्फिकार (3 वनडे, 9 टी20 अंतरराष्ट्रीय) और सैयदा अरूब शाह (2 वनडे, 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय) अपने पहले वनडे विश्व कप में खेलने के लिए तैयार हैं.

इसके अलावा, आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर में शामिल 15 सदस्यीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. एयमान और सदाफ को गुल फिरोजा और नजीहा अल्वी की जगह टीम में शामिल किया गया है, जिन्हें तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर के साथ पांच सदस्यीय रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है.

पाकिस्तान के मैच
पाकिस्तान अपने सभी ग्रुप-स्टेज मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा. अगर पाकिस्तान 29 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल और 2 नवंबर को होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाता है, तो दोनों मैच कोलंबो में ही होंगे.

पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम: फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एयमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज (विकेटकीपर) और सैयदा अरूब शाह

रिजर्व खिलाड़ी: गुल फिरोजा, नाजिहा अल्वी, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर

ये भी पढ़ें

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत पहली बार करेंगी कप्तानी

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का बदला शेड्यूल, बेंगलुरु की जगह नवी मुंबई में खेले जाएंगे मैच

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTAN SQUAD FOR WOMENS WORLD CUPFATIMA SANA CAPTAINमहिला वनडे विश्व कप 2025पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीमWOMENS ODI WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.