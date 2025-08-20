हैदराबाद: भारत में होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की टीम में बड़ा बदलाव किया गया है. क्योंकि दो देशों, पाकिस्तान और ओमान ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है. पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से मना कर दिया. जबकि ओमान टीम का अपनी सरकार से मतभेद होने की वजह से टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया. दो टीमों के नाम वापस लेने के बाद एशियन हॉकी फेडरेशन ने बांग्लादेश और कजाकिस्तान की टीमों को उनकी जगह टूर्नामेंट में शामिल करने का ऐलान कर दिया है.

सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान ने नाम वापस लिया

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है क्योंकि वे सुरक्षा को कारण बताते हुए भारत आने से इनकार कर रहा हैं.

दिलीप कुमार तिर्की ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'एशिया कप एशियाई हॉकी का एक बेहद महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है. पाकिस्तान सुरक्षा कारणों से इस टूर्नामेंट में नहीं आ रहा है. भारत ने उन्हें कभी मना नहीं किया. वे सुरक्षा कारणों से खुद ही आने से इनकार कर रहे हैं. इसके अलावा ओमान की टीम भी अपनी सरकार के साथ निजी मतभेदों के कारण भारत नहीं आ रही है.'

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की (ANI)

एशिया कप में पाकिस्तान और ओमान का प्रदर्शन

पाकिस्तान तीन बार एशिया कप चैंपियन रहा है, जिसने 1982 और 1989 के बीच खेले गए पहले तीन संस्करण जीते हैं. वर्तमान में वे दुनिया भर में 15वें स्थान पर हैं. दुनिया की 26वें नंबर की टीम ओमान ने अब तक तीन संस्करण खेले हैं और 5वें या उससे नीचे स्थान पर रही है.

बांग्लादेश और कजाकिस्तान को मिला मौका

बांग्लादेश और कजाकिस्तान इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ओमान की जगह लेंगे. बांग्लादेश विश्व रैंकिंग में 29वें स्थान पर है और एशिया कप में कभी भी पांचवें स्थान से आगे नहीं बढ़ पाया है. वहीं कजाकिस्तान (विश्व रैंकिंग में 81वें स्थान पर) वो 31 साल बाद इस टूर्नामेंट में कदम रखे गा. आखिरी बार कजाकिस्तान ने 1994 के संस्करण में एशिया कप में खेला था.

एशिया कप में भारतीय स्क्वाड

भारत ने एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें अनुभवी ड्रैग-फ्लिकर हरमप्रीत सिंह टीम की कप्तानी जारी रखेंगे.

भारतीय हॉकी टीम

गोलकीपर: कृष्ण बी पाठक, सूरज करकेरा

डिफेंडर: सुमित, जरमनप्रीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह

मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद

फॉरवर्ड: मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह

हॉकी एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का फॉर्मेट

आठ टीमों का यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें मलेशिया और बांग्लादेश के बीच पहला मैच खेला जाएगा. भारत अपने अभियान की शुरुआत चीन के खिलाफ मैच से करेगा. आठ टीमों को दो पूल में बांटा गया है. पूल 'ए' में भारत, चीन, जापान और कजाकिस्तान शामिल हैं, जबकि पूल 'बी' में मलेशिया, कोरिया, चीनी ताइपे और बांग्लादेश शामिल हैं. प्रत्येक पूल से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 में प्रवेश करेंगी, जहां टीमें राउंड रॉबिन प्रारूप में खेलेंगी, फिर शीर्ष दो टीमें फाइनल में खेलेंगी.

खास बात ये है कि इस प्रतियोगिता से न केवल एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम का फैसला होगा, बल्कि विजेता को नीदरलैंड में होने वाले हॉकी विश्व कप 2026 में सीधा प्रवेश भी मिलेगा.