पाकिस्तान को मिली करारी हार, बांग्लादेश ने 7 विकेट से रौंदा
पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है.
Published : October 2, 2025 at 8:45 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 8:55 PM IST
हैदराबाद : पाकिस्तान और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का तीसरा मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 28.3 ओवर में 129 रनों पर ऑलआउट हो गया. बांग्लादेश ने 130 रनों के लक्ष्य को 31.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर हासिल कर लिया और पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदकर टूर्नामेंट में विजयी आगाज किया है.
बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने बिखेरा जलवा
पाकिस्तान से जीत के लिए 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश बल्लेबाज ने कमाल का प्रदर्शन किया. टीम के लिए रुबिया हैदर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 77 बॉल में 8 चौके के साथ 54 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा कप्तान निगार सुल्ताना ने 23 रनों का योगदान दिया, जबकि सोभना मोस्टारी ने नाबाद 24 रनों की पारी खेली और चौका लगाकर बांग्लादेश को जीत दिलाई. पाकिस्तान के लिए डायना बेग और फातिमा सना ने 1-1 विकेट चटकाया.
Off the mark 💚 | The Tigresses claim their first victory of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 2, 2025
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Pakistan 🇵🇰 | Match 3 | Women’s Cricket World Cup 2025
02 October 2025 | 3:30 PM | R.Premadasa Stadium, Colombo
Photo Credit: ICC/Getty#Bangladesh…
पाकिस्तान की बल्लेबाजी रही फ्लॉप
इससे पहले मैच में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीता और बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया. बांग्लादेशी गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मात्र 129 रनों पर रोक दिया.
बांग्लादेश को मारुफा अख्तर ने पहले ही ओवर में अपनी टीम को अहम सफलता दिलाई और सलामी बल्लेबाज ओमैमा सोहेल और सिदरा अमीन को लगातार गेंदों पर आउट किया. मुनीबा अली भी 17 रन बनाकर चलती बनीं. एक समय पर पाकिस्तान का स्कोर 14 ओवर में 47/4 हो गया था.
Nashra Sandhu's time at the crease comes to an unfortunate end 🫣— ICC (@ICC) October 2, 2025
Watch #BANvPAK LIVE in your region, broadcast details here ➡️
इसके बाद रमीन शमीम ने 23 और फातिमा सना ने 22 रनों का योगदान दिया. टीम के लिए कोई भी बैटर 25 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया. बांग्लादेश के लिए शोरना अख्तर ने 3, नाहिदा अख्तर ने 2 और मारुफ़ा अख्तर ने 2 विकेट हासिल किए.