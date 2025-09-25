ETV Bharat / sports

Pak vs Ban: पाकिस्तान के खिलाफ करो या मरो मैच में बांग्लादेश की टीम में तीन बदलाव

Asia Cup 2025 Super 4: बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे मैच में महेदी, तस्कीन और नूरुल को टीम में शामिल किया है.

Pak vs Ban
बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई: गुरुवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के 2025 सुपर फोर के निर्णायक मुकाबले में जाकिर अली ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश ने अपनी टीम में तीन बड़े बदलाव किए हैं. महेदी हसन, तस्कीन अहमद और नूरुल हसन की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है.

इस मुकाबले का विजेता 28 सितंबर को दुबई में भारत के साथ फाइनल में भिड़ेगा. टॉस जीतने के बाद, जाकिर ने कहा कि महेदी, तस्कीन और नूरुल को सैफुद्दीन, नसुम अहमद और तन्जिद हसन की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया हैं. भारत से 41 रनों से हारने के बाद, बांग्लादेश इस प्रतियोगिता में लगातार दूसरा मैच खेल रहा है.

जाकिर ने कहा, 'यह विकेट काफी सूखा लग रहा है, हम पहले गेंदबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. एक गेंदबाजी इकाई के तौर पर, हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हमें इस मैच में वाकई अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. हम सिर्फ चैंपियनशिप के लिए खेलना चाहते हैं, यही हमारी मानसिकता है.'

वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा कि श्रीलंका पर जीत के बाद उनकी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, इसलिए कोई बात नहीं. पिच अच्छी लग रही है. स्कोरबोर्ड का दबाव अहम है. 150 से ज्यादा रन बनाना हमार लक्ष्य रहेगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अपनी योजनाओं पर अमल करना चाहते हैं. किसी भी फाइनल में खेलना हमेशा महत्वपूर्ण होता है. हम इस मैच पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और इसे जीतना चाहते हैं.'

फाइनल में जगह पक्की करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को यह मैच जीतना होगा. दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है और सुपर 4 चरण में भारत से हार का सामना किया है. बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ने श्रीलंका को हराया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

बांग्लादेश: सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकिर अली (कप्तान और विकेटकीपर), नुरुल हसन, रिशाद हुसैन, महेदी हसन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

ये भी पढ़ें

एशिया कप 2025: बांग्लादेश को हराकर भारत पहुंचा फाइनल में, अभिषेक ने खेली एक और शानदार पारी

Asia Cup में होगा चमत्कार, फाइनल में पहली बार भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान? जानिए तारीख और समय

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025BANGLADESH VS PAKISTANASIA CUP 2025 SUPER 4PAK VS BAN SUPER 4 MATCHPAK VS BAN ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.