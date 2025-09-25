Pak vs Ban: पाकिस्तान के खिलाफ करो या मरो मैच में बांग्लादेश की टीम में तीन बदलाव
Asia Cup 2025 Super 4: बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे मैच में महेदी, तस्कीन और नूरुल को टीम में शामिल किया है.
Published : September 25, 2025 at 8:36 PM IST
दुबई: गुरुवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के 2025 सुपर फोर के निर्णायक मुकाबले में जाकिर अली ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश ने अपनी टीम में तीन बड़े बदलाव किए हैं. महेदी हसन, तस्कीन अहमद और नूरुल हसन की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है.
इस मुकाबले का विजेता 28 सितंबर को दुबई में भारत के साथ फाइनल में भिड़ेगा. टॉस जीतने के बाद, जाकिर ने कहा कि महेदी, तस्कीन और नूरुल को सैफुद्दीन, नसुम अहमद और तन्जिद हसन की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया हैं. भारत से 41 रनों से हारने के बाद, बांग्लादेश इस प्रतियोगिता में लगातार दूसरा मैच खेल रहा है.
Spinning them in a tizzy! 😵💫— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 25, 2025
Kuldeep Yadav has had a dream run in the tournament so far, accounting for 1️⃣2️⃣ wickets at a healthy clip, topping the wickets chart this season. 💪#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/nT6wmye3nH
जाकिर ने कहा, 'यह विकेट काफी सूखा लग रहा है, हम पहले गेंदबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. एक गेंदबाजी इकाई के तौर पर, हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हमें इस मैच में वाकई अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. हम सिर्फ चैंपियनशिप के लिए खेलना चाहते हैं, यही हमारी मानसिकता है.'
वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा कि श्रीलंका पर जीत के बाद उनकी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, इसलिए कोई बात नहीं. पिच अच्छी लग रही है. स्कोरबोर्ड का दबाव अहम है. 150 से ज्यादा रन बनाना हमार लक्ष्य रहेगा.'
उन्होंने आगे कहा, 'हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अपनी योजनाओं पर अमल करना चाहते हैं. किसी भी फाइनल में खेलना हमेशा महत्वपूर्ण होता है. हम इस मैच पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और इसे जीतना चाहते हैं.'
Runaway train Abhishek 🤯— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 25, 2025
The 🇮🇳 opener has been the epitome of consistency and power hitting, having amassed 2️⃣4️⃣8️⃣ runs so far, a fair distance ahead of his closest competition. ⚡️#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/4XoUISNPZ4
फाइनल में जगह पक्की करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को यह मैच जीतना होगा. दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है और सुपर 4 चरण में भारत से हार का सामना किया है. बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ने श्रीलंका को हराया है.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
बांग्लादेश: सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकिर अली (कप्तान और विकेटकीपर), नुरुल हसन, रिशाद हुसैन, महेदी हसन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान
पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद