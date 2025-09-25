ETV Bharat / sports

Pak vs Ban: पाकिस्तान के खिलाफ करो या मरो मैच में बांग्लादेश की टीम में तीन बदलाव

दुबई: गुरुवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के 2025 सुपर फोर के निर्णायक मुकाबले में जाकिर अली ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश ने अपनी टीम में तीन बड़े बदलाव किए हैं. महेदी हसन, तस्कीन अहमद और नूरुल हसन की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है.

इस मुकाबले का विजेता 28 सितंबर को दुबई में भारत के साथ फाइनल में भिड़ेगा. टॉस जीतने के बाद, जाकिर ने कहा कि महेदी, तस्कीन और नूरुल को सैफुद्दीन, नसुम अहमद और तन्जिद हसन की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया हैं. भारत से 41 रनों से हारने के बाद, बांग्लादेश इस प्रतियोगिता में लगातार दूसरा मैच खेल रहा है.

जाकिर ने कहा, 'यह विकेट काफी सूखा लग रहा है, हम पहले गेंदबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. एक गेंदबाजी इकाई के तौर पर, हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हमें इस मैच में वाकई अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. हम सिर्फ चैंपियनशिप के लिए खेलना चाहते हैं, यही हमारी मानसिकता है.'

वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा कि श्रीलंका पर जीत के बाद उनकी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, इसलिए कोई बात नहीं. पिच अच्छी लग रही है. स्कोरबोर्ड का दबाव अहम है. 150 से ज्यादा रन बनाना हमार लक्ष्य रहेगा.'