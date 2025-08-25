हैदराबाद: भारत के स्टार टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने रविवार (24 अगस्त) क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया. जिसके साथ उनके 14 साल के क्रिकेट करियर का अंत हो गया. उन्होंने 2010 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद से भारतीय टीम के लिए 103 टेस्ट मैच खेले. जिसमें उन्होंने 19 शतक के साथ कुल 7195 रन बनाए. पुजारा का आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का फाइनल रहा था.

चेतेश्वर पुजारा से पहले भारत के दो और स्टार खिलाड़ी-रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली- भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. खास बात ये है कि इन तीनों खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के बाद क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट को अलविदा कहा है. कोहली ने 123 और अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.

पुजारा और कोहली (IANS PHOTO)

पुजारा, कोहली, अश्विन की दुर्लभ उपलब्धि

इन तीनों के रिटायरमेंट के साथ ही 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल कर रिटायरमेंट लेने भारतीयों की सूची 13 हो गई जबकि दुनिया भर में ये सूची 83 हो गई है. लेकिन चेतेश्वर पुजारा, रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान करके एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम कर लिया है.

इन तीनों भारतीय खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मैच खेलने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ एक भी टेस्ट नहीं खेला है. जिसके साथ यह सुनिश्चित हो गया कि ये तीनों वर्ल्ड के ऐसे खिलाड़ी हैं जो 100 से ज्यादा टेस्ट मैच तो खेले लेकिन इन्हें कभी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इसके अलावा कोहली पाकिस्तान के खिलाफ खेले बिना सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं.

पाकिस्तान की ओर से 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले पांच खिलाड़ी हैं. जिसमें जावेद मियांदाद, इंजमाम-उल-हक, यूनिस खान, वसीम अकरम और सलीम मलिक शामिल हैं.

पुजारा, अश्विन और उनादेकट (IASN PHOTO)

पाकिस्तान के खिलाफ खेले बिना 100 प्लस टेस्ट मैच खेलना

खिलाड़ी देश मैच विराट कोहली भारत 123 रविचंद्रन अश्विन भारत 106 चेतेश्वर पुजारा भारत 103

तीनों ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्यों नहीं खेला

बता दें कि भारत और पाकिस्तान राजनीतिक तनाव के कारण 2013 से द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलते हैं. इन दोनों टीमों ने आखिरी बार 2013 में वनडे सीरीज खेली थी. मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद से, टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. दोनों टीमों के बीच आखिरी बार टेस्ट मैच 2007 में खेला गया था.