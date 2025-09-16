ED के निशाने पर क्रिकेटर्स, अब इन दो दिग्गज क्रिकेटरों को भेजा समन, नाम और वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
Online Betting App Case: इससे पहले ईडी पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन से पूछताछ कर चुकी है.
Published : September 16, 2025 at 1:38 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के चार पूर्व खिलाड़ी इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के निशाने पर हैं. जिनमें से दो खिलाड़ी सुरेश रैना और शिखर धवन से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह को समन भेज कर तलब किया है.
बता दें कि इन चारों खिलाड़ियों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप '1xBet' से जुड़ने का आरोप है. जिसके के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है या भारी मात्रा में कर चोरी की है.
उथप्पा-युवराज को ईडी ने कब तलब किया?
पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार ईडी अधिकारियों ने बताया कि उथप्पा और युवराज सिंह को अगले हफ्ते 1xBet नामक प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया कि उथप्पा को 22 सितंबर और युवराज सिंह को 23 सितंबर को ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा है.
इन दो खिलाड़ियों के अलावा फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता सोनू सूद को भी इसी मामले में तलब किया गया है., और ईडी ने उन्हें 24 सितंबर को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
ईडी की इस जांच में
सिर्फ खिलाड़ी और अभिनेता ही नहीं हैं बल्कि नेता लोग भी हैं. सोमवार को इस मामले में पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज किया गया. रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा 1xBet की भारत ब्रांड एंबेसडर और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला मंगलवार को निर्धारित तिथि पर अभी तक पेश नहीं हुई हैं.
बता दें कि यह जांच कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से संबंधित है. कंपनी का कहना है कि 1xBet एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज है जो सट्टेबाजी उद्योग में 18 वर्षों से कार्यरत है. कंपनी के अनुसार, ब्रांड के ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं.