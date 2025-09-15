ETV Bharat / sports

72 की उम्र में फ्री कोचिंग देकर संवारा युवाओं का जीवन, जानिए उस 'द्रोणाचार्य' की पूरी कहानी

भुवनेश्वर : ओडिशा के बेहद सम्मानित क्रिकेट कोच किशोर मनिया जिन्हें राज्य क्रिकेट के 'द्रोणाचार्य' के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता शिव सुंदर दास सहित कई प्रमुख खिलाड़ियों को कोचिंग दी है. अब 72 वर्ष की आयु में भी बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर रहे हैं. चार दशकों से भी अधिक समय से वे ओडिशा के उभरते क्रिकेटरों के मार्गदर्शक रहे हैं. प्यार से ओडिशा क्रिकेट के पितामह कहे जाने वाले मनिया ने राज्य के लिए एक क्रिकेट फैक्ट्री का निर्माण किया है, जिसे कई लोग क्रिकेट का कारखाना कहते हैं. उनके प्रशिक्षण ने कई प्रमुख खिलाड़ियों को आकार दिया है, जिनमें रंजीव बिस्वाल, शिव सुंदर दास, श्रीतम दास, लालतेंदु विद्याधर महापात्रा और सत्य रंजन सत्पथी वोली शामिल हैं. अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद, मनिया एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनें. क्रिकेट कोच किशोर मेनिया (ETV Bharta) किशोर मेनिया के साथ खास बात मेनिया ने कहा, 'छोटे बच्चे एडमिशन के समय कुछ पैसे देते हैं लेकिन सीनियर खिलाड़ी अपनी ड्रेस या जूतों के लिए पैसे नहीं देते. अपने सफर के बारे में बताते हुए मनिस ने कहा कि, उनकी कोचिंग का सफर 1975 और 1982 के बीच बारीपदा से शुरू हुआ, जहां क्रिकेट का माहौल बहुत जीवंत था'.