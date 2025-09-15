ETV Bharat / sports

72 की उम्र में फ्री कोचिंग देकर संवारा युवाओं का जीवन, जानिए उस 'द्रोणाचार्य' की पूरी कहानी

72 साल की उम्र में ओडिशा के किशोर मेनिया युवा क्रिकेटरों को बिना किसी शुल्क के समर्पण के साथ प्रशिक्षण दे रहे है.

भुवनेश्वर : ओडिशा के बेहद सम्मानित क्रिकेट कोच किशोर मनिया जिन्हें राज्य क्रिकेट के 'द्रोणाचार्य' के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता शिव सुंदर दास सहित कई प्रमुख खिलाड़ियों को कोचिंग दी है. अब 72 वर्ष की आयु में भी बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर रहे हैं. चार दशकों से भी अधिक समय से वे ओडिशा के उभरते क्रिकेटरों के मार्गदर्शक रहे हैं.

प्यार से ओडिशा क्रिकेट के पितामह कहे जाने वाले मनिया ने राज्य के लिए एक क्रिकेट फैक्ट्री का निर्माण किया है, जिसे कई लोग क्रिकेट का कारखाना कहते हैं. उनके प्रशिक्षण ने कई प्रमुख खिलाड़ियों को आकार दिया है, जिनमें रंजीव बिस्वाल, शिव सुंदर दास, श्रीतम दास, लालतेंदु विद्याधर महापात्रा और सत्य रंजन सत्पथी वोली शामिल हैं. अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद, मनिया एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनें.

किशोर मेनिया के साथ खास बात

मेनिया ने कहा, 'छोटे बच्चे एडमिशन के समय कुछ पैसे देते हैं लेकिन सीनियर खिलाड़ी अपनी ड्रेस या जूतों के लिए पैसे नहीं देते. अपने सफर के बारे में बताते हुए मनिस ने कहा कि, उनकी कोचिंग का सफर 1975 और 1982 के बीच बारीपदा से शुरू हुआ, जहां क्रिकेट का माहौल बहुत जीवंत था'.

वह रणजी ट्रॉफी और ईस्ट जोन चैंपियनशिप में ओडिशा के प्रदर्शन को याद करते हैं. उन्होंने कहा, 'बारीपदा में हम बंगाल से हार गए थे, जब अरुण लाल और सौरजीत महापात्रा ने गेंद पर दबदबा बनाया था लेकिन वो रोमांचक समय था'.

मेनिया ने कोरापुट, कालाहांडी, कटक और अन्य जगहों पर कोचिंग दी है. वर्तमान में वह भुवनेश्वर के प्रगति स्पोर्टिंग क्लब में प्रशिक्षण ले रहे हैं. राज्य खेल विभाग के पूर्व कोच मनिया 2011 में सेवानिवृत्त हुए थे.

उन्होंने कहा, 'नौकरी के दौरान मैंने सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित किया. मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मनिया ने अपना जीवन क्रिकेट को समर्पित कर दिया और कभी शादी नहीं की। वह भुवनेश्वर के केशुरा इलाके में अपनी बहन के साथ रहते हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'जब तक हो सकेगा, मैं बच्चों को प्रशिक्षण देता रहूंगा. उसके बाद ईश्वर की इच्छा होगी. उनके छात्रों ने कहा, मनिया सर पहले हमें अनुशासन सिखाते हैं, फिर खेल. वह एक कोच से बढ़कर हैं. वह हमारे शिक्षक हैं'.

जूनियर क्रिकेटर सुभ्रांशु कुमार ने कहा, 'मैं 2019 से यहां प्रशिक्षण ले रहा हूं. वह मुझे अनुशासन के साथ-साथ क्रिकेट भी सिखाते हैं. मेरा लक्ष्य भविष्य में एक अच्छा क्रिकेटर बनना है. शिखर धवन मेरे आदर्श हैं'.

