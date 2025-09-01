कटक: पिछला रविवार रश्मिता साहू के लिए किसी भी आम दिन की तरह ही था, जब तक कि उन्होंने एक फोन नहीं उठाया जिसमें दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे. अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करते हुए उन्होंने खुद को संभाला और प्रधानमंत्री के मासिक मन की बात कार्यक्रम के दौरान उनसे बात की है, जहां प्रधानमंत्री ने उन्हें उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी.
प्रधानमंत्री मोदी ने की रश्मिता से बात
ओडिशा की 23 वर्षीय कैनोइस्ट ने हाल ही में श्रीनगर में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में दो स्वर्ण पदक जीते. उनके लिए प्रधानमंत्री का फोन सिर्फ एक बधाई संदेश से कहीं बढ़कर था. रश्मिता ने कहा यह अकल्पनीय संघर्ष, कड़ी मेहनत और चुनौतियों से भरे सफर की स्वीकृति थी.
बचपन में ही मां को खो बैठी रश्मिता
2002 में कटक के चौद्वार में एक साधारण मछुआरे परिवार में जन्मी रश्मिता को बचपन में एक के बाद एक कई त्रासदियों का सामना करना पड़ा. उनके पिता मछुआरे के रूप में परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे. 2011 में एक सड़क दुर्घटना के बाद अशक्त हो गए. चार साल बाद रश्मिता ने एक और सड़क दुर्घटना में अपनी मां को खो दिया. यह उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा था जो अभी भी स्कूल में था और उसे जीवन जीने का कोई तरीका नहीं पता था.
फुटबॉलर बनना चाहती थी रश्मिता
हालांकि, रश्मिता ने जीवन के कुछ अंश समेटे और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. एक फुटबॉलर बनने का सपना संजोया लेकिन एक दिन दोस्तों के साथ महानदी में तैरते समय उसने देखा कि एक डोंगी पानी में तैर रही है. वह इस नजारे से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने अपना बाकी जीवन इसी खेल को समर्पित करने का फैसला कर लिया. अपने आसपास के लोगों की सलाह पर उन्होंने जगतपुर स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) केंद्र में दाखिला लिया और 2017 में एक कैनोइंग खिलाड़ी के रूप में प्रशिक्षण लिया.
रश्मिता ने कहा, 'मुझे पता था कि मुझे कैनोइंग में ही आगे बढ़ना है और बस रास्ता खुल गया. जिंदगी में इतनी कम उम्र में इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना मेरे लिए काफी मुश्किल रहा है. लेकिन मैं बस इससे बाहर निकलना चाहती थी. दरअसल, मैं अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूं. चाहे वह जीवन में हो या पानी में'.
महानदी नदी के किनारे रोजाना नौ घंटे तक प्रशिक्षण लेने वाली रश्मिता तब तक कड़ी मेहनत करती रहीं जब तक कि वह आगे नहीं बढ़ गईं. अपनी सफलता का श्रेय अपने पहले कोच जॉनसन सिंह को देते हुए कि पदक जीतने के बाद से एक के बाद एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट शुरू हो गए.
इतने पदकों पर कब्जा कर चुकी हैं रश्मिता
रश्मिता ने बताया, 'मैंने अब तक लगभग 41 पदक जीते हैं, जिनमें 13 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं. मेरे पदकों ने मुझे न केवल पहचान दिलाई बल्कि ओडिशा पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी भी दिलाई. इससे मुझे परिवार चलाने और भुवनेश्वर में कला स्नातक की डिग्री पूरी करने में मदद मिली'.
इस अगस्त में श्रीनगर में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रश्मिता ने कैनोइंग की एकल और युगल दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता, जिससे न केवल ओडिशा का नाम रोशन हुआ बल्कि पूरे देश का ध्यान भी गया.
प्रधानमंत्री की आवाज सुनकर दंग हुईं रश्मिता
प्रधानमंत्री मोदी की आवाज सुनकर रश्मिता दंग रह गईं. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'सुबह मुझे फोन आया और बताया गया कि एक मंत्री मुझसे बात करेंगे. मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह हमारे प्रधानमंत्री होंगे. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उनसे बात की थी. पदक मुझे खुशी देते हैं लेकिन प्रधानमंत्री का मुझसे बात करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है'.
रश्मिता के कोच ने बोली बड़ी बात
रश्मिता को भावुक होते देख उनके कोच जॉनसन सिंह भी उतने ही भावुक हो गए. उन्होंने कहा, ' मुझे लगता है कि रश्मिता से ज्यादा मैं खुश हूं. मैं उसका पहला कोच था और मैंने उसके उतार-चढ़ाव भरे संघर्ष को देखा है. उसने कभी प्रधानमंत्री से बात करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा. उसके लिए यह एक सपने के सच होने जैसा है लेकिन मेरे लिए, यह मेरे शिष्य द्वारा दिया गया एक इनाम है'.
जैसा कि मोदी ने अपने मन की बात में कहा था. रश्मिता की कहानी सिर्फ पदक जीतने की नहीं है. यह त्रासदी से ऊपर उठने, गरीबी को चुनौती देने और युवाओं के लिए एक आदर्श बनने की कहानी है. अपने अगले लक्ष्य के बारे में रश्मिता कहती हैं, 'मैं 2026 के एशियाई खेलों की तैयारी कर रही हूं'.