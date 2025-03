ETV Bharat / sports

NZ vs PAK: 5 मैच 3 डक! पाकिस्तानी खिलाड़ी के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड - MOST DUCKS IN ONE SERIES

By ETV Bharat Sports Team Published : Mar 26, 2025, 2:37 PM IST

वेलिंगटन: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच वेलिंगटन के वेस्टपैक स्टेडियम में खेला जा रहा है. जिस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज हसन नवाज एक बार फिर शून्य पर आउट हो गए. जो कि सीरीज में उनका तीसरा डक था. न्यूजीलैंड के जैकब डफी ने उन्हें नीशम के हाथो कैच आउट कराया, हसन ने सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया था. हसन नवाज के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज

इसके साथ ही हसन नवाज ने टी20 इंटरनेशनल में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया, औक वो द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में एक पूर्ण सदस्य देश के बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक बार डक पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए. वैसे कुल मिलाकर वो एक सीरीज में तीन बार शून्य पर आउट होने 12 बल्लेबाज हैं.

एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट

शाहजेब हसन, उमर गुल, मोहम्मद हफीज, फहीम अशरफ, उमर अकमल, नसीम शाह, सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान द्विपक्षीय टी20 सीरीज में 2-2 बार शून्य पर आउट होने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं. हसन नवाज वो पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए जो 3 बार एक ही सीरीज में शून्य पर आउट हुए. हसन नवाज ने सबसे तेज शतक भी जड़ा

नवाज की पाकिस्तान के लिए ये पहली टी20 सीरीज थी, जिसमें उन्होंने लगातार दो बार शून्य पर आउट होने से शुरुआत की, लेकिन ऑकलैंड के ईडन पार्क में तीसरे टी20 में रिकॉर्ड शतकीय पारी खेलकर सबको हैरान कर दिया. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 45 गेंदों पर 10 चौकों और सात छक्कों की मदद से 105 रन बनाए. नवाज ने 44 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और बाबर आजम के पाकिस्तानी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. उसके बाद नवाज चौथे मैच में एक रन पर आउट हो गए. न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान 5वां टी20 मैच

मैच की बात करें तो पांचवें टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा, और उन्होंने 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन बनाए. जिसमे कप्तान सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 51 रनों की पारी खेली, और शादाब खान ने 28 रन बनाए. न्यूजीलैंड की ओर से नीशम ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके. 129 रनों के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 10 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. टिम सेफर्ट ने 38 गेंदों पर 97 रनों की तुफानी पारी खेली. इसके साथ कीवी टीम ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया. ये भी पढ़ें पाकिस्तान के युवा सनसनी हसन नवाज ने रचा इतिहास, तोड़ा बाबर आजम का ये महारिकॉर्ड