सर्बिया में विरोध प्रदर्शन के बीच नोवाक जोकोविच ने छोड़ा देश, जानें क्या है पूरा मामला ?
Novak Djokovic family : स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कथित तौर पर अपने परिवार के साथ ग्रीस चले गए हैं.
Published : September 11, 2025 at 7:03 PM IST
हैदराबाद: स्टार टेनिस खिलाड़ी और 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच सर्बिया छोड़कर अपने परिवार के साथ ग्रीस चले गए हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने सरकार समर्थक हलकों की तरफ से उन पर बढ़ते दबाव के कारण यह फैसला लिया.
सर्बिया छोड़ने का कारण?
दरअसल जोकोविच ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया है, जिसकी वजह से उन पर सरकार की तरफ से काफी दबाव भी बढ़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जोकोविच ने कथित तौर पर ग्रीस गोल्डन वीजा के लिए भी आवेदन किया है, और अपने दो बच्चों - 11 वर्षीय स्टीफन और 8 वर्षीय तारा - का दाखिला एथेंस के सेंट लॉरेंस कॉलेज में करा दिया है. रिपोर्ट्स में भी खुलासा किया गया है कि जोकोविच ने अपने परिवार के लिए ग्रीस की राजधानी में एक घर भी खरीद लिया है.
छात्रों का विरोध प्रदर्शन
पिछले साल दिसंबर में सर्बिया में एक रेलवे स्टेशन ढह गया था, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद युवाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था. छात्रों ने सरकारी भ्रष्टाचार के विरोध में और राजनीतिक सुधारों की मांग को लेकर रैलियां निकाली थी. जिसको जोकोविच ने सार्वजनिक रूप से समर्थन किया.
जोकोविच ने क्या कहा?
सोशल मीडिया पर जोकोविच ने लिखा, 'मैं युवाओं की शक्ति और बेहतर भविष्य के लिए उनकी मांगों का समर्थन करता हूं, उनके संघर्ष की पुकार को सुनना जरूरी है. सर्बिया में अपार क्षमताएं हैं और इसके शिक्षित युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं. इसलिए, सभी को उनकी मांगों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए. नोवाक इस विरोध प्रदर्शन में आपके साथ है.' उन्होंने प्रदर्शनकारियों की एक तस्वीर भी साझा की, जिसके कपड़ों पर "छात्र चैंपियन हैं" लिखा था. इससे विरोध प्रदर्शन को और भी ज्यादा समर्थन मिला.
गौरतलब है कि जोकोविच, जिन्हें कोविड महामारी के दौरान सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्सांदर वुसिक ने "सर्बिया का सबसे बड़ा राजदूत" कहा था, लेकिन वुसिक समर्थक मीडिया अब उनकी आलोचना कर रहा है.