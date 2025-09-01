नई दिल्ली: सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच यूएस ओपन में चोट से जूझ रहे हैं लेकिन ये थोड़ी सी चोट भी इस 38 वर्षीय खिलाड़ी को टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से नहीं रोक पाई. उन्होंने पुरुष एकल में जर्मन टेनिस प्लेयर जान-लेनार्ड स्ट्रफ को सीधे सेटों में हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया. इसके साथ जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम सीजन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए.

जोकोविच ने स्ट्रफ को तीन सेटों में हराया

सर्बियाई खिलाड़ी ने स्ट्रफ के खिलाफ मैच लगभग एक घंटे 49 मिनट में 6-3, 6-3, 6-2 से जीत लिया. उन्होंने जर्मन प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, जो पहले राउंड में उच्च रैंकिंग वाले होल्गर रून और फ्रांसेस टियाफो के खिलाफ जीत के बाद इस मुकाबले में उतरे थे.

38 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी गर्दन और कंधे की समस्या के लिए सेटों के बीच फिजियो को बुलाया लेकिन इस तकलीफ ने उनके खेल को प्रभावित नहीं किया और वह जीत की ओर बढ़ते रहे. जोकोविच ने मैच में 12 ऐस लगाए और लगभग 80 प्रतिशत अंक अपनी पहली सर्विस में जीते. जर्मन प्रतिद्वंदी पर जीत के बाद जोकोविच ने अपनी सर्विस परफॉर्मेंस को भी श्रेय दिया.

जानिए मैच के बाद क्या बोले जोकोविच

मैच के बाद उन्होंने कहा, 'अगर आप अच्छी सर्विस करते हैं तो यह निश्चित रूप से मददगार होता है. मुझे लगता है कि पिछले राउंड में और आज रात भी मेरी सर्विस परफॉर्मेंस शानदार रही. मैंने अभी आंकड़े देखे हैं. मैंने इस साल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा ऐस लगाने वाले खिलाड़ियों में से एक को पछाड़ दिया, इसलिए यह एक बेहतरीन आंकड़ा है. जाहिर है, इससे कोर्ट पर मेरा काम आसान हो जाता है. शायद मुझे उतनी मेहनत या बेवजह ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी मुझे करनी चाहिए'.

क्वार्टर फाइनल में फ्रिट्ज से भिड़ेंगे जोकोविच

इसके अलावा सर्बियाई स्टार ने ओपन एरा में सबसे ज्यादा क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के मामले में रोजर फेडरर और आंद्रे अगासी को पीछे छोड़ दिया है. उनसे आगे सिर्फ जिम्मी कॉनर्स हैं जिन्होंने 17 बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है.

क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना चौथी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज से होगा. टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 10-0 का है. दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी ने पिछले महीने टोरंटो मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और चौथे राउंड में टॉमस मचाक पर सीधे सेटों में आसान जीत दर्ज की थी.