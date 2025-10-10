ETV Bharat / sports

उत्तराखंड में नॉर्दर्न जोन शूटिंग चैंपियनशिप, 25 और 50 मीटर के इवेंट खत्म, यहां देखें किसने मारी बाजी

देहरादून: महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज त्रिशूल शूटिंग एकेडमी में चल रही 44वीं नॉर्दर्न जोन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर भारत पिस्टल और 50 मीटर फ्री पिस्टल के इवेंट पूरे हो चुके हैं. 25 मीटर मेन में उत्तराखंड के अमित घनसेला पहले स्थान पर रहे. मास्टर वूमेन इंडिविजुअल में उत्तराखंड से सोना कुकरेती ने बाजी मारी.

25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल इवेंट में वूमेन इंडिविजुअल में राजस्थान से सृष्टि डागा, उत्तर प्रदेश से तनु दहिया और उत्तर प्रदेश से वंदना चौधरी पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. वहीं इसके अलावा 25 मी जूनियर वूमेन इंडिविजुअल में चंडीगढ़ से समायरा धालीवाल प्रथम, राजस्थान से हेतांशी गौड़ द्वितीय और राजस्थान से ही भाव्या कौल तीसरे स्थान पर रही. वहीं इसके अलावा 25 मीटर मास्टर वूमेन इंडिविजुअल में उत्तराखंड से सोना कुकरेती पहले नंबर पर चंडीगढ़ से अमरजीत कौर दूसरे नंबर पर तो वहीं चंडीगढ़ से ही किरणदीप कौर तीसरे नंबर पर रही. इसके अलावा 25 मी पिस्टल स्पोर्ट्स यूथ वूमेन में चंडीगढ़ की समायरा धालीवाल प्रथम, राजस्थान से हेतांशी गौड़ द्वितीय और राजस्थान से ही भाव्या कौल तीसरे स्थान पर रही.

उत्तराखंड के अमित घनसेला ने भी मारी बाजी: स्पोर्ट्स पिस्तौल में पुरुष कैटेगरी की बात करें तो 25 मीटर मेन प्रतियोगिता में उत्तराखंड से अमित घनसेला पहले नंबर पर रहे. राजस्थान से सचिन सांगवान दूसरे नंबर पर और पंजाब से रंजय सिंह जाटना तीसरे नंबर पर रहे. 25 मीटर जूनियर मेन इंडिविजुअल में पंजाब के रंजन सिंह जाटना पहले हिमाचल प्रदेश के अभय प्रताप सिंह दूसरे और हरियाणा के यश कुमार तीसरे स्थान पर रहे. इसके बाद 25 मीटर यूथ मेन में पंजाब के रंजय सिंह जाटना पहले नंबर पर हरियाणा के हिमांशु लंबा दूसरे नंबर पर तो वही राजस्थान के अभिजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे.

सर्विस कैटेगरी के भी परिणाम सामने: स्पोर्ट्स पिस्टल में सर्विस कैटेगरी की बात करें तो 25 मीटर सीनियर मेन सर्विस में इंडियन आर्मी से विजय सिंह पहले नंबर पर रहे. गौरव डागर दूसरे नंबर पर रहे. आइटीबीपी से संजय सिंह तीसरे नंबर पर रहे. वहीं इसके अलावा 25 मीटर MQS में उत्तराखंड के धीमान गर्ग पहले नंबर पर राजस्थान की सचिन सिंह दूसरे नंबर पर तो वही तीसरे नंबर पर भी राजस्थान के ही पीयूष शर्मा रहे. डेफ कैटेगरी में राजस्थान के मिलन भारद्वाज पहले स्थान पर रहे.